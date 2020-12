Barcelona pide sanción para Esteban Paz, de Liga de Quito, por decir 'payaso' a un directivo de los canarios

Barcelona y Liga de Quito viven horas de tensiones. Los dos finalistas del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro 2020 se han enfrentado en el escritorio con oficios y pugnas de por medio. El último oficio que presentó Barcelona es por un pedido de sanción para Esteban Paz, de LDU.

El documento argumenta y recoge las declaraciones que hizo Paz en contra de Áquiles Álvarez, directivo de Barcelona. Según la redacción textual del documento, Paz declaró en radio La Red: "No le voy a permitir a nadie intentar manchar la historia de principios y valores del club. Vamos a tomar las acciones del caso. El mismo dirigente (Álvarez) que llama a pedir disculpas por su DT (Bustos), es el mismo que buscó sancionar a Repetto. Es una forma irresponsable de actuar, tiene una definición: ¡hipocresía!", dijo el directivo.



En el siguiente párrafo del documento firmado por Alfaro Moreno se sostiene que "no solo bastó (...) en llamar hipócrita y decir que presiona a los árbitros otra falsa acusación sin pruebas, sino que también fue llamado por el señor Paz como 'Payaso', sin menospreciar la calidad que se requiere para dicha profesión, el señor Aquiles Álvarez, es vicepresidente deportivo de Barcelona Sporting Club, NO un payaso", se puede leer en el documento.



También hace un recordatorio a la sanción que ya recibió Paz años pasados en la Federación y se agrega que también ha dado declaraciones ofensivas en contra de Nassib Neme, de Emelec. Ni Paz ni Liga de Quito han emitido un pronunciamiento a la carta enviada por parte de Barcelona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.