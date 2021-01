Barcelona SC pudiera no participar en la Supercopa Ecuador del 2021

Barcelona SC pudiera quedarse sin disputar la Supercopa Ecuador. Aquiles Álvarez, vicepresidente del club, confirmo que hay una tema legal que resolver con uno de sus auspiciantes.

Según el directivo, el problema sería por la cadena de televisión que tiene los derechos del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



"Es un tema complicado por los derechos de televisión. Gol Tv, que es uno de nuestros auspiciantes, no está de acuerdo con esta copa que organizo la FEF. Ellos no la van a transmitir y nuestros abogados nos han indicado que GolTV tiene la razón", dijo Álvarez a través de una entrevista en Diblu.



Según el directivo, se espera a que GolTV y la FEF lleguen a un acuerdo amistoso para este torneo. Por el momento esa sería la única salida para que Barcelona pueda jugar el torneo.



"Esperamos a que exista un arreglo amistoso entre la FEF y GolTV. De no ser el caso debemos apegarnos al contrato que tenemos de nuestro auspiciante", dijo Álvarez.



Sobre la solicitud que se hizo Barcelona al COE Nacional , Álvarez reveló que como club no se está presionando para que sea aprobado el aforo mínimo para la Noche Amarilla. Como club entienden que el tema de la pandemia del covid-19 se ha complicado a nivel nacional.



"La fecha está confirmada. Sera el 13 de febrero. Hicimos la solicitud porque vimos que hay otros sitios que son cerrado y activos, como teatros y cines. Pero nosotros no vamos a presionar", aseguró Álvarez.