Marcelo Trobbiani se disculpó con Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente de Barcelona Sporting Club

Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente del Barcelona Sporting Club, asistió al programa radial en el que labora Marcelo Trobbiani, para aclarar el entredicho que surgió entre ellos, tras la designación de José Gavica como entrenador interino del club, tras la salida de Guillermo Almada.

Trobbiani, que es director de las formativas de Barcelona SC, fustigó en su programa –de radio Atalaya- a la directiva canaria. “¿Quién sos Cuentas?, ni un pelotín has pateado…”, dijo el exmundialista argentino, que al final se disculpó con el dirigente.



Cuentas asistió al programa, la tarde del 16 de abril, y aclaró: “Soy el vicepresidente financiero de Barcelona… Solo hemos hablado una vez con el profesor Trobbiani, me sentí un poco ofendido sus palabras, no fue la actitud ni la forma”, replicó el directivo.



Trobbiani se molestó porque a su criterio, la designación de Gavica supuso un irrespeto a su hijo, Pablo, que es el entrenador de las reservas y del equipo filial, Toreros.



A decir de Cuentas, la decisión se debió a que no querían descuidar los partidos que debe afrontar Toreros por la Copa Ecuador y el campeonato de Segunda Categoría. “Era irresponsable ponerlo al frente de Barcelona SC y dejar desprotegida a la filial que tiene un partido importante, que si pasa de fase, va a generar recursos para el club”, dijo.



Durante la comparecencia de Cuentas, Trobbiani estuvo en silencio, replicó poco. Minutos antes de iniciar la transmisión, ambos conversaron y el argentino se disculpó; lo hizo ese mismo día, por la mañana, con el presidente José Francisco Cevallos.



“Yo respeto pero no comparto la opinión (designación de Gavica), te pido disculpas, te falté al respeto”, dijo el argentino durante el programa. Él llegó a Barcelona SC recomendado por el exvicepresidente deportivo, Carlos Alfaro Moreno.