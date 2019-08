Leonardo Campana no se irá al fútbol europeo y se quedará en Barcelona SC para ‘ser campeón’

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Leonardo Campana solicitó a su representante Fedrerico Pena que no negocie su fichaje con más clubes europeos, a cinco días de que finalice el libro de pases en ese continente. El jugador dijo que su deseo es permanecer con Barcelona SC hasta el final de la temporada.

El delantero, en una carta publicada en su cuenta personal de Instagram, aseguró que quiere quedarse en el cuadro torero "para ser campeón" del fútbol ecuatoriano.



"Por ahora no quiero otra cosa que disfrutar con la hinchada quienes me han acogido desde las inferiores y de quienes siempre he sentido su respaldo", indicó el atacante de 19 años.



Campana fue la figura de la Tricolor en el Sudamericano Sub 20 de Chile, en donde fue el máximo anotador. También participó con la Selección en la Copa Mundial Sub 20 de Polonia y los Juegos Panamericanos de Perú.



En esta temporada debutó con la camiseta amarilla y ha marcado tres goles en el torneo local y uno en la Copa Ecuador.



Durante las últimas semanas el jugador ha sido vinculado a clubes internacionales como Real Madrid y Napoli. Según informó Diario AS, el cuadro blanco se complicó para llegar a un acuerdo para que Campana se fuera al Real Madrid Castilla, la filial del plantel 'galáctico', a condición de préstamo.

El conjunto 'canario' se habría negado a ceder al futbolista, ya que esperaba obtener de "USD 6 a 8 millones" por su fichaje. Un potencial traspaso por el Real Madrid le hubiese garantizado minutos en la Copa del Rey, ya que Campana no ocuparía plaza de extranjero, al contar la nacionalidad española por su abuelo, el empresario Isidro Romero.



Durante las últimas semanas, su representante Frederico Pena y su padre, el extenista Pablo Campana, se encontraban en España para negociar la incorporación del joven goleador, pero no llegaron a un acuerdo con el Real Madrid.



"Milán y Napoli son los dos equipos que siguen en la puja, pero en términos económicos las posturas están muy alejadas", reseñó el diario deportivo español.



​Campana señaló que "dejaba en manos de Dios" su futuro futbolístico y recalcó su orgullo por permanecer en el plantel 'canario' hasta finales del 2019. "El presente a vivirlo con pasión y a trabajar en equipo con grandes jugadores y seres humanos de los que aprendo día día", mencionó.