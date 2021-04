Barcelona SC y Liga de Quito conocen a sus rivales para la Copa Libertadores

Barcelona y Liga de Quito conocen a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Este viernes 9 de abril se realizó el sorteo de la fase de Grupos y ambos clubes ecuatorianos ya saben la ruta que tendrán en el camino copero. Los amarillos, campeones del fútbol ecuatoriano 2020, jugarán en el Grupo C y LDU, el vicecampeón, en la llave G.



En el grupo que cayó Barcelona, el cabeza de llave fue Boca Juniors de Argentina. A ellos se sumaron el The Strongest y el ganador de la llave G4. El rival saldrá de entre San Lorenzo y Santos de Brasil que aún están definiendo clasificación en la fase 3 de la Libertadores.

En cambio, Liga de Quito fue al grupo donde Flamengo fue cabeza de serie. Se sumaron el Vélez Sarfield y Unión La Calera de Chile. Los albos tendrán que ajustar el calendario de participación con los juegos del campeonato nacional.

El tercer equipo ecuatoriano que pudiera sumarse a la fase de grupos es Independiente del Valle. El equipo de Sangolquí puede entrar en el Grupo A. Para eso deberá superar al Gremio de Brasil.



Así se determinó en el sorteo realizado este viernes 9 de abril. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeció a los directivos, jugadores y los clubes por el esfuerzo de jugar los torneos a pesar del problema de la pandemia. Contó que se han realizado más de 38 000 pruebas para garantizar la salud de los actores.



Así quedó el sorteo:



Grupo A

Palmeiras

Defensa y Justicia

Universitario

G2 (Independiente del Valle o Gremio)



Grupo B

Olimpia

Internacional

Deportivo Táchira

Always Ready



Grupo C

Boca Juniors

Barcelona SC

The Strongest

G4 (San Lorenzo o Santos)



Grupo D

River Plate

Independiente Santa Fe

Fluminense

G3 (Bolívar o Junior de Barranquilla)



Grupo E

Sao Paulo

Racing Club

Sporting Cristal

Rentistas



Grupo F

Nacional de Uruguay

Universidad Católica de Chile

Argentinos Juniors

G1 (Libertad o Atlético Nacional de Medellín)



Grupo G

Flamengo

Liga de Quito

Vélez Sarsfield

Unión La Calera



Grupo H

Cerro Porteño

Atlético Mineiro

América de Cali

Deportivo La Guaira