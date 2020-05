Isidro Romero: ‘Puede ser que hoy día el partido de Barcelona y Liga sea un clásico nacional’

LEA TAMBIÉN

Isidro Romero, expresidente del Barcelona SC, aseguró que el clásico del fútbol ecuatoriano es el partido que se juega entre el equipo amarillo y Liga de Quito. Para el empresario, el cotejo con Emelec es considerado como un 'derby' local de Guayaquil.

​En una entrevista con el Canal del Fútbol, el exdirigente aseguró que el cotejo entre amarillos y azules ha perdido la importancia que tenía hace años porque ya no se permite hinchada visitante. Desde la final del Campeonato Ecuatoriano 2014 entre Barcelona SC y Emelec no se ha autorizado el acceso de la hinchada rival en partidos oficiales, para evitar incidentes de violencia.



"El Clásico que yo viví con todo el esfuerzo, cariño, locura, y festejo fue el Barcelona vs Emelec. Esos clásicos eran maravillosos porque los emelecistas iban al estadio Monumental y los barcelonistas iban al famoso como yo lo decía antes el 'Futbolín' -ahora es un gran estadio-. Iba la afición y ahora no se permite. La afición de Barcelona no puede entrar en el Capwell y la afición de Emelec no puede entrar en el Monumental. Eso yo no entiendo", señaló Romero.

A criterio de Romero, en los clásicos se debe permitir el ingreso de la hinchada y que todos sean parte de los festejos en el estadio.



"El presidente Nassib Neme que hoy diga no entran los barcelonistas porque pueden romper las cosas y (José Francisco Cevallos) decía lo mismo a los emelecistas. Se perdió ese mundo maravilloso. Puede ser que hoy día el partido de Barcelona y Liga sea un clásico nacional, porque el otro es un clásico local", dijo Romero.