Barcelona SC pone un pie fuera de la Copa Libertadores con otra derrota 

Junior de Barranquilla derrotó 2-1 a Barcelona SC la noche del jueves 17 de septiembre en el estadio Monumental de Guayaquil, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2020. Con el resultado, el equipo torero quedó en último lugar en su grupo, con tres derrotas en tres partidos.

El resultado dejó al cuadro 'canario' con pocas posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo continental. En los próximos tres partidos, los toreros buscarán un 'milagro' con un partido de local contra Flamengo y dos duelos de visitante contra Junior e Independiente del Valle, el líder del grupo con nueve unidades.



Los goles de Sebastián Viera (6') y Miguel Ángel Borja (70') concretaron la derrota de los 'canarios', que solo pudieron descontar con un tanto del paraguayo Cristian Colman (28').



El golero Viera adelantó el marcador a los seis minutos. El uruguayo cobró un tiro libre y con un disparo esquinado venció al golero Javier Burrai.



Barcelona SC careció de fútbol colectivo durante la mayor parte del encuentro. El equipo extrañó al volante Damián Díaz, quien no jugó por una suspensión. Tampoco estuvo el delantero Jonatan Álvez ni el goleador Fidel Martínez, quien fue transferido a inicios de este mes al fútbol chino.



Los toreros encontraron el empate a los 28 minutos, cuando Colman recibió un pase largo desde la mediacancha de Emanuel Martínez y definió con un remate por encima de Viera.



A pesar del gol, la segunda parte no fue una mejoría para los 'canarios'. A los 60 minutos, el delantero José Angulo, quien ingresó por Adonis Preciado, no aprovechó un mal despeje de Viera y envió el balón al costado del arco.



Cuando se disputaba el minuto 70, el delantero Miguel Ángel Borja marcó de cabeza el 2-1 para los 'tiburones', tras aprovechar un centro desde el costado izquierdo de Freddy Hinestroza.



El atacante colombiano aprovechaba cada falencia defensiva de los toreros y a los 73 minutos pudo conseguir un tercer tanto, tras estrellar un balón en el poste.



Barcelona SC hizo muy poco por emparejar el compromiso. Michael Arroyo no logró conducir el juego colectivo y el equipo se mostraba poco preciso, en las escasas chances que tuvo en el arco rival.



El próximo martes 22 de septiembre (17:15), el equipo guayaquileño recibirá a Flamengo en el estadio Monumental. Una derrota los dejará sin ninguna opción de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.