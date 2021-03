Barcelona SC propondrá un juego ofensivo en su visita al Guayaquil City

El DT Fabián Bustos alista su equipo para enfrentar al Guayaquil City. El cotejo se disputará este domingo 7 de marzo de 2021, a las 18:00, en el estadio Christian Benítez. En el último duelo entre ambos clubes, en ese escenario, los ciudadanos se impusieron por 2-1, en el 2020.

El estratega argentino sabe que la idea de juego del equipo rival será similar a la suya, ofensiva, en busca de sacar puntos.



"El City ha mantenido su idea de juego, tiene cosas similares a nuestro funcionamiento y se ha reforzado bien. Imagino un lindo partido, con ambos equipos intentando proponer", dijo Bustos en rueda de prensa.



Sobre el retorno de Mario Pineida, aseguró que por ahora no lo tiene claro. El sábado, en el entrenamiento previo al cotejo, se definirá el once estelar.



"Mario Pineida ha trabajado bien, mañana tomaremos la decisión final sobre si participará en este partido", advirtió.



Sobre las obligaciones de Barcelona en esta tercera fecha, Bustos aseguró que su equipo deberá ser el que proponga las jugadas de ataque, aunque eso genere espacios a su rival para hacer daño.



"Como institución grande Barcelona tiene la obligación de proponer, City tendrá espacios y nosotros más gente arriba, pero eso no quiere decir que no nos vayan a atacar", enfatizó.



En este inicio de torneo, Barcelona ha logrado seis puntos, de seis posibles y ha marcado seis goles. Ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones.