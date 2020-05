El golero de Barcelona, Javier Burrai, tendría que usar dos mascarillas en el reinicio del campeonato nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si la LigaPro optara por reiniciar el torneo con el uso de mascarillas por parte de los jugadores, el arquero de Barcelona, Javier Burrai deberá usar dos: una para la prevención por la epidemia del covid-19, y otra por la lesión facial que lo llevó al hospital durante el partido ante Cerro Porteño.

En el duelo ante el equipo paraguayo el pasado 26 de febrero del 2020, Burrai tuvo que ser sustituido al minuto 7’ del compromiso luego de una fuerte entrada de Jorge Benítez. El choque derivó en una lesión en el rostro por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



El argentino aprovechó la paralización obligada del campeonato local para recuperarse, aunque le afectó el no poder disputar los compromisos frente a Independiente del Valle y Flamengo por Copa Libertadores.



“Lo afronté de manera positiva por eso me recuperé rápido. Me dolió perder partidos de Copa (Libertadores) pero siempre viendo el lado positivo de las cosas”, manifestó el golero de 29 años, en entrevista con Radio Sucre (700 AM) de Guayaquil.



El exMacará dijo que luego de la lesión, Benítez se contactó con él para ofrecerle disculpas: “Me escribió a la semana por Instagram, me pidió disculpas diciéndome que nunca había hecho algo por el estilo, le dije que se quedara tranquilo. Se pudo haber evitado, yo no lo hubiera hecho, pero no le guardo rencor”.



Debido a la naturaleza de su lesión, él deberá usar una máscara protectora para evitar complicaciones. “Me informaron que tenía que usar una máscara (protección), en teoría eran tres meses hasta que suelden los huesos de la cara. La usaré primero para ir progresivo, no creo que sea muy cómodo”.



Por ello ve complejo que el torneo se reanude con los jugadores usando las máscaras. En su caso, deberá usar dos: “No lo veo muy factible, sé que es una posibilidad (usar mascarillas), mientras el fútbol vuelva como sea. Yo voy a tener que usar dos, la de protección y la de mascarilla”.



También aseguró que el retornar a la competencia al cien por ciento será complejo. Pero aseguró que el compromiso de los jugadores con el entrenamiento en casa y el cuidado nutricional tendrá mucha importancia para volver de la mejor manera.