Barça-Inter, duelo de urgencias en el grupo de la muerte de la Champions

El FC Barcelona y el Inter, que iniciaron su periplo europeo con empates, se enfrentan el miércoles 2 de octubre de 2019 en el Camp Nou en el partido estelar del cierre de la segunda jornada de Champions, duelo clave en un grupo F en el que el Borussia Dortmund también aspira a la primera plaza.

Todos con un punto. Tras la primera fecha todo está abierto en una llave en la que cualquier paso en falso puede ser definitivo.



El Barça hizo tablas sin goles en la primera jornada en casa del Dortmund, mientras que el Slavia sorprendió al igualar con un Inter imparable en Italia, con seis triunfos en seis fechas.



En un agitado inicio de curso, el Barcelona llega con la esperanza de poder recuperar a su capitán Leo Messi, víctima de una elongación en el muslo izquierdo el martes pasado en la victoria liguera contra el Villarreal (2-1).



Messi hizo parte del entrenamiento con el equipo el lunes alimentando las esperanzas de que pueda ayudar a sus compañeros el miércoles en el Camp Nou.



Además, en el grupo E, el vigente campeón Liverpool necesita ganar en Anfield ante el Salzburgo después de su derrota inicial en Nápoles (2-0).



En su primer partido en casa tras el título europeo, el Liverpool deberá mostrar su mejor cara, la que se cobró el año pasado al Bayern Múnich, Oporto, Barcelona y Tottenham para levantar por sexta vez la 'Orejona'.



La sensación Braut Haaland



El Salzburgo llega después de haber derrotado 6-2 al Gante a mediados de septiembre, con un triplete de Erling Braut Haaland, tercero más joven en lograrlo en Champions, con 19 años y 58 días.



El Nápoles intentará consolidar su excelente prestación ante los Reds en la cancha del humilde Gante.



Otro gigante inglés en problemas es el Chelsea, que perdió en su debut en Stamford Bridge ante el Valencia. Tendrá la ocasión de recuperar terreno en la cancha del Lille.



N'Golo Kanté podría regresar al once de los Blues ante un Lille que pagó la novatada en Champions al caer 3-0 ante el Ajax, que visita al Valencia.



El equipo español parece haber dejado atrás definitivamente el terremoto de la sorprendente destitución de su técnico Marcelino Toral y la dura derrota liguera 5-2 contra el Barcelona, a la que los jugadores respondieron con el importante triunfo en Stamford Bridge.



“Los equipos ya saben lo que es el Ájax cuando se enfrentan a nosotros. Saben cómo jugamos, dónde presionamos... Ya no somos un equipo que va a probar suerte en la Champions. Tenemos una idea identificada y jugamos siempre de la misma manera, ya sea fuera o en casa. Por eso, va a ser más difícil”, afirmó el defensa argentino Nicolás Taglafico en una entrevista con el diario AS este martes.



Finalmente en el grupo G el Leipzig, líder con tres puntos, recibe al Lyon, mientras que el Zenit juega en su estadio ante el Benfica.