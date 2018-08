En Barcelona hay molestia con el médico que operó a Darío Aimar

LEA TAMBIÉN

Rubens Valenzuela, preparador físico de Barcelona, mostró su malestar por la operación a la que sometió el defensa Darío Aimar recientemente, debido a una lesión que impidió su traspaso al fútbol mexicano. El profesional criticó al médico del deportista.

“El caso de Aimar es un tema complicado, lo operó un médico que dijo que no tenía nada, es medio raro esto… estoy molesto con él (médico)”, dijo Valenzuela la mañana de este 8 de septiembre a los periodistas que lo esperaban afuera del estadio Monumental.



Farid Yapur fue el galeno que intervino al deportista, el pasado 2 de agosto. Sin embargo, el mismo médico dijo en mayo pasado que Aimar no tenía lesiones de gravedad e incluso tenía previsto enviar una certificación de salud al club mexicano Cruz Azul, interesado en comprar el pase del ecuatoriano.



“Si el jugador quiere puede jugar mañana”, dijo Yapur en una entrevista publicada por la web oficial del club, el pasado 22 de mayo. Un día después, el mismo galeno dijo a radio Huancavilca, que accedió al pedido del club porteño, que le solicitó una firma de responsabilidad en el diagnóstico.



Pese eso, el mismo médico intervino a Aimar el jueves pasado, y según contó, este podría regresar a las canchas en tres meses. Eso molestó a Valenzuela.



“Yo no soy dueño del jugador, el que tendría que estar sumamente preocupado es el club el cual tuvo una chance de hacer un pase importante. Emelec vende por USD 7 millones y nosotros (Barcelona) no podemos vender a uno por USD 2 millones”, dijo el preparador físico.



Valenzuela además criticó las entrevistas que ha dado el galeno a medios de comunicación, sobre el tema de Aimar. “Tiene que dedicarse a operar, los que tienen que hablar son los jugadores”, finalizó.