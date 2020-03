¿Aparece Barcelona SC en la nueva actualización del videojuego FIFA20?

LEA TAMBIÉN

La compañía EA Sports, desarrolladora del videojuego FIFA 20, publicó la lista de clubes que están en la actualización de la Copa Libertadores. Esta ya está disponible desde este martes 3 de marzo del 2020.

La empresa canadiense armó el juego con los 23 equipos clasificados a la fase de grupos. Esto generó polémica, porque hubo equipos que no aparecieron en los videos de promoción que presentó la Conmebol. Por eso se especulaba que no iban a aparecer. Este es el caso de Barcelona SC, Deportivo Independiente Medellín, Guaraní y Internacional de Porto Alegre.

La cierto es que todos esos equipos sí fueron considerados. En las primeras versiones no constaban, porque todavía no se habían clasificado a la fase de grupos. Solo los equipos que participaron en las tres fases y no clasificaron, no estarán en la versión que ya está disponible.

"Al momento de la prueba, aparecieron 28 de estos en los grupos reales ya asignados y los espacios faltantes fueron rellenados con equipos genéricos", explicaron los creadores del videojuego a través del portal español Marca.