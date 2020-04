Barcelona SC y Emelec podrián ser sancionados por no participar en la Copa Ecuador 2020

LEA TAMBIÉN

Amílcar Mantilla, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aseguró que Barcelona SC y Emelec podrían exponerse a sanciones por declinar su participación en la Copa Ecuador 2020.

Este evento deportivo se encuentra postergado, sin una fecha definida o formato para su realización, debido a la crisis sanitaria que atraviesa Ecuador por la pandemia del covid-19 (coronavirus).



En una entrevista con la Radio Redonda de Guayaquil (99,3 FM), el dirigente explicó que los dos clubes "tomaron una decisión apresurada". Tanto Barcelona como Emelec explicaron en un comunicado dirigido a la Ecuafútbol que abandonaban el torneo para precautelar la salud de sus jugadores y concentrarse en la LigaPro y los torneos internacionales.



“Barcelona y Emelec tampoco debieron apresurarse a tomar una decisión, quién sabe si tampoco se puede jugar LigaPro, nada es real todos son suposiciones, no veo claridad por ningún lado", dijo Mantilla a la emisora.



Según Mantilla, el reglamento de la FEF obliga a los dos equipos a participar en los torneos que realiza el ente regulador del fútbol del Ecuador. Su salida del evento podría asegurarles un castigo deportivo y administrativo.



"En la reglamentación dice que los clubes están obligados a participar en torneos de su ente regulador que es la FEF. No quiero que se piense que habrán sanciones, pero los clubes y Federación deben tener prudencia", indicó.



La Copa Ecuador tuvo su versión inaugural el año anterior y Liga de Quito se proclamó como el primer campeón. Hasta el momento la FEF no ha dado a conocer cómo será el formato de la edición del 2020.