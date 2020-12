Barcelona, Emelec y Liga de Quito van por el primer lugar para ganar la etapa; una guía para los 4 juegos de la fecha 14 

El campeonato ecuatoriano de fútbol está llegando a su final. La pelea por el primer lugar de la segunda etapa tendrá este miércoles 16 de diciembre cuatro partidos entre los clubes que pelean el liderato. La LigaPro unificó el horario de los partidos: a las 19:00. En cuatro canchas habrá espectativa por conocer los resultados.

La primera opción de ganar la etapa la tiene Barcelona. El equipo porteño jugará ante Mushuc Runa y necesita una victoria para no depender de otros resultados. Un empate o una derrota alterarían la planificación del entrenador argentino Fabián Bustos.