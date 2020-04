La dirigencia del Barcelona ajusta su plan financiero ante la paralización del torneo y las deudas ante la FIFA

LEA TAMBIÉN

La directiva de Barcelona recibió una propuesta formal de una institución bancaria, para iniciar su proyecto de refinanciamiento de sus pasivos que, según datos de exdirectivos, superan los USD 32 millones. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el covid-19 pospuso las negociaciones.

Carlos Alfaro Moreno, presidente, cuenta que esperaban concretar un principio de acuerdo con el banco -sin especificar el nombre-, para presentarlo a la asamblea ordinaria de socios, prevista para el pasado 28 de marzo, que quedó pospuesta.



“Teníamos una propuesta del banco para analizarla y terminar de concretarla, estábamos muy cerca pero evidentemente debía tener la aprobación de la asamblea. La relación con el banco sigue siendo muy buena pero evidentemente hoy no estamos en condiciones de avanzar”, contó Alfaro a este Diario.



El histórico exjugador y ahora principal dirigente del equipo, evita dar cifras de la deuda, pues dice que hay un informe de auditoría que primero debe ser presentado en la asamblea. El monto estimado (USD 32 millones) fue revelado por Esteban Noboa, quien fue electo como miembro del directorio, en octubre, pero luego renunció 36 días después.



La intención de Alfaro y su directiva es gestionar un préstamo a ocho años plazo, para renegociar la deuda con cada uno de los acreedores, movimiento que -según el dirigente- podría ahorrar recursos al club. Por el momento, Barcelona solicitó a la Conmebol un adelanto del 60% de los ingresos que le correspondían, por su participación en la Copa Libertadores.



Ese dinero sirve para cumplir con los sueldos de sus jugadores y trabajadores. Gracias a su buen desempeño en el repechaje del torneo internacional, Barcelona recaudó USD 5 millones (USD 2 millones por taquillas y USD 3 millones por premios), tras superar a Progreso, Sporting Cristal y Cerro Porteño de Paraguay.



La emergencia obliga al club a reestructurar su proyecto, pero Alfaro evitó detallar las medidas que adoptarán, aún están en análisis por la comisión financiera. Espera no perder auspiciantes producto de las complicaciones económicas de las empresas.



El 70% del presupuesto anual del club corresponde a auspicios, después hay un 15% de los derechos de televisión. “Hasta ahora todo se ha cumplido (los pagos) pero debemos saber hasta cuándo estaremos sin el campeonato”, dijo Carlos Alfaro Moreno.



La preocupación del directivo se agrava porque hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre los juicios de los clubes, y una posible extensión de los plazos impuestos, para el pago de litigios.



El año pasado, Barcelona fue notificado por los casos de Ariel Nahuelpán (USD 1,2 millones) y River Plate de Uruguay, por el pase de Gabriel Marques (USD 300 000).



“El único comunicado de la FIFA insta a que los clubes y futbolistas lleguen a acuerdos, pero los temas de los que hablamos están avanzados, no hay nada que conversar con el jugador y representantes, eso ya está en instancias finales. Apelamos para extender los plazos”, explicó.



Los jugadores siguen entrenándose desde sus casas por el avance del coronavirus en el país. Barcelona empezó el año de forma brillante en la Libertadores, pero los resultados cambiaron en la fase de grupos: el equipo perdió ante Flamengo e Independiente del Valle por un idéntico 3-0.



“La gente pide ganar la Copa Libertadores, pero Barcelona debe priorizar lo financiero, se puede competir, pero es un proceso”, dijo el DT argentino Fabián Bustos.



El técnico argentino envía trabajo a los miembros de su plantilla, que se entrena en casa, y los supervisa diariamente. Como complemento, cada semana realizan conferencias virtuales para conversar y mantener un ambiente de camaradería.