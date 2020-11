Barcelona derrotó 2-0 a Independiente del Valle y recuperó el liderato de la LigaPro

Barcelona golpeó en momentos precisos y tuvo efectividad para derrotar a Independiente del Valle 2-0, esta noche del 10 de noviembre del 2020, en el estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro se jugó por la sexta fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, LigaPro.



Los toreros alcanzaron la victoria con anotaciones del argentino-ecuatoriano Damián Díaz (a los 19 minutos) y el paraguayo Cristian Colman (63’).



Barcelona, que en la anterior jornada cayó de visita ante Olmedo, se reivindicó en su estadio con un juego que frenó los ataques de su adversario, que se caracteriza por controlar el balón hasta encontrar espacios para someter a su rival.



No ocurrió así en el Monumental. Independiente sí tuvo más control del esférico, pero no tuvo contundencia para llegar al arco custodiado por el argentino Javier Burrai.



Los rayados del Valle, dirigidos por el entrenador español Miguel Ángel Ramírez, sufrieron la ausencia de sus jugadores convocados a la Selección que disputará los partidos de eliminatorias ante Bolivia y Colombia.



Ramírez puso de titular al golero Moisés Ramírez y relegó a la suplencia a Jorge Pinos. No contó, además, con Ángelo Preciado, Béder Caicedo, Moisés Caicedo y Gabriel Torres (llamado a la selección panameña).



Así, IDV sufrió para generar sus habituales jugadas ofensivas a través de múltiples toques al área rival.



Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, en cambio, volvió a apostar por dos delanteros en la ofensiva. Esta vez, jugaron juntos el uruguayo Jonatan Álvez y el paraguayo Cristian Colman.



Con la potencia de sus ofensivos, Barcelona tuvo efectividad. Díaz marcó el primer tanto luego de que el arquero Moisés Ramírez salió de su área para despejar el balón con la cabeza. Su despeje no fue potente y Díaz tomó el balón y, con un ‘globito’ marcó el primer tanto.



Colman aprovechó un pase de Álvez tras un gran contraataque de los toreros para sentenciar el 2-0.

​



Con este resultado, Barcelona sumó 13 puntos y recuperó el liderato de la LigaPro, en la segunda etapa. Independiente se quedó con seis puntos en la posición 13.



En la próxima jornada, la séptima, Barcelona visitará a El Nacional. Independiente será local ante Liga de Portoviejo.