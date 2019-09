Dos autogoles ponen al Barcelona SC cerca de los 'playoffs'

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC aprovechó dos goles en contra para vencer al Delfín, en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol. William Riveros (27') y Roberto Ordóñez (33') anotaron en su propio arco y concretaron el triunfo de los toreros. Carlos Garcés (38') descontó de penal para el equipo mantense.

​Con la victoria, el cuadro amarillo ascendió al cuarto puesto de la tabla de posiciones con 46 puntos. El equipo porteño solo necesita asegurar dos triunfos en las siguientes cinco fechas para clasificarse a los 'playoffs'. Delfín, con su derrota de local, cayó a la quinta posición con 44 unidades.



​El duelo disputado en la capital manabita tuvo un atractivo ida y vuelta, con una gran presencia de aficionados en los graderíos. Ambos clubes llegaban con 15 días de descanso, tras no jugar la anterior semana por los amistosos de Ecuador en la fecha FIFA.



​Delfín fue el plantel que propuso durante los primeros minutos de juego y a los 15 minutos se aproximó al arco de los toreros con un remate de cabeza de Carlos Garcés.



Al Barcelona le costaba acoplarse en la cancha, pero el partido se transformó cuando el volante creativo Damián Díaz empezó a desmarcarse y armar el juego colectivo de los amarillos.



A los 27 minutos, el 'Kitu' asistió desde la izquierda a Fidel Martínez y el balón rozó en la cabeza del zaguero William Riveros para ingresar en su propia meta.



Barcelona SC, a pesar de perder al lateral Mario Pineida por lesión a los 31 minutos, continuó con los ataques por los costados y encontró un segundo tanto a los 33 minutos.



Díaz cobró una falta desde la izquierda y el balón se desvió en la cabeza del delantero Roberto Ordóñez para concretar el segundo gol de los 'canarios' y el segundo autogol del Delfín en el compromiso.



Los 'cetáceos' alcanzaron a descontar antes de que finalizara el primer tiempo. El volante Sergio López se lanzó en el área sin que Darío Aimar lo tocara y el árbitro Guillermo Guerrero sancionó una falta errónea, ante las protestas de los jugadores amarillos. Garcés, a los 38 minutos, cobró el penal hacia la izquierda y marcó el descuento 'cetáceo'.



Antes de que finalizara el primer tiempo, Billy Arce se perdió la posibilidad de anotar un tercer gol y envió un remate a las manos de Pedro Ortiz.



En el segundo tiempo, el cuadro amarillo se replegó para esperar a su rival y jugar con cautela para aprovechar los contragolpes.



En una de las réplicas, a los 60 minutos, Byron Castillo habilitó desde la derecha a Díaz, quien no pudo definir cuando se encontraba solo contra el golero Ortiz.



Delfín insistía por igualar el compromiso, pero jugaba con demasiados errores en su mediocampo y cada llegada era doblegada por los una muralla de los amarillos.



​Recién a los 66 minutos, los manabitas pudieron adelantarse en el marcador, tras un rebote de Frascarelli, en un disparo de Denilson Bolaños.



Barcelona SC resistió el asedio, a pesar de que Díaz y Arce no se destacaron en la segunda parte, y alcanzó un triunfo que le permite estar más cerca de la clasificación a la ronda final de la Liga Profesional. En la siguiente fecha, los amarillos recibirán al Aucas y los manabitas visitarán al Macará, en Ambato.