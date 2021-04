Barcelona SC definió su alineación para el debut en la Copa Libertadores 2021

El entrenador Fabián Bustos tiene lista la alineación de Barcelona, para su debut en la Copa Libertadores, este 20 de abril de 2021, ante Santos, en Brasil. El entrenador argentino usará al mismo equipo que lo mantiene en el segundo puesto del campeonato ecuatoriano de fútbol.

No habrá sorpresas ni cambios de último minuto en el equipo guayaquileño, Bustos prefiere darle continuidad a los futbolistas que disputaron la mayoría de partidos en el torneo local. Está conforme con su rendimiento y confía en conseguir un buen resultado.



"Santos es un gran equipo, tienen buenos jugadores, pero les cuesta si les quitas el balón. No venimos a meternos atrás, sino a hacer nuestro fútbol", dijo el estratega, respecto de lo que será el encuentro, que iniciará a las 17:15, en el estadio Urbano Caldeira.



Será el primer partido de los amarillos en esta edición de la Libertadores, se clasificó directo a la fase de grupos, tras ser campeones del torneo ecuatoriano. Santos, por su parte, llegó desde la fase tres del repechaje, tras eliminar al San Lorenzo, de Argentina.



La intención de Bustos es mejorar la presentación de la copa del 2020, en la que solo sumaron un punto. Para esta edición, también comparten el grupo con Boca Juniors, de Argentina, y con The Strongest, de Bolivia.



Así alineará Barcelona, para su debut copero:



Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, William Riveros, Luis Fernando León, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina; Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez y Carlos Garcés.