Barcelona confirmó que Jonatan Álvez no se hizo la prueba de covid-19 y por eso no jugó contra Guayaquil City

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, confirmó que un jugador del club quedó fuera del partido amistoso que disputaron ante Guayaquil City, el pasado 22 de julio de 2020, debido a que no se realizó la prueba de covid-19.

Fue Jonatan Álvez quien quedó fuera de la convocatoria, la noche antes del encuentro, y en su lugar entró José Angulo. Se especuló que el deportista se habría negado a la prueba, hecho que Alfaro ratificó.



“La semana pasado antes del partido amistoso tuvimos un tema interno, que se expuso públicamente. Se dijo que uno de los jugadores de Barcelona no se hizo la prueba covid y así fue”, aclaró Alfaro, sin dar el nombre de Álvez.



El delantero charrúa se defendió en días pasados. Según él, sufrió una inflamación de tendones que le impidió actuar, versión que no fue confirmada por el cuerpo médico del equipo.



“Si 22 jugadores se hicieron la prueba y uno no se la hizo, hay un solo equivocado, no admitimos excepciones. Se resuelve de manera interna, no se expone a nadie no es para señalar. Inclusive este jugador puede hacernos campeones esta temporada”, dijo Alfaro.