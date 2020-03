Fabián Bustos: 'tratamos de conversar con los jugadores y motivarlos'

LEA TAMBIÉN

El entrenador Fabián Bustos, de Barcelona SC, se mantiene positivo en estos días de permanecer el casa para frenar el avance del covid-19 en el país. Así lo dijo este 26 de marzo del 2020 en una rueda de prensa virtual realizada por el club en redes sociales.

"Hoy lo más importante es quedarse en casa", afirmó el argentino, quien aseguró que la mayoría de los jugadores se mantiene con el peso ideal y que se ejercitan a diario desde sus hogares con la finalidad de mantener el nivel físico.



El entrenador confirmó que entre los futbolistas y el cuerpo técnico tienen un chat para mantenerse en contacto. De esa manera, los deportistas reciben los planes de entrenamiento y recomendaciones sobre nutrición para mantenerse en plenitud, mientras duren las restricciones de movilidad en el país.



"No se puede hacer trabajo de fútbol, pero se puede trabajar técnica. Han variado los trabajos, tratamos de conversar con ellos, motivarlos, mantener el buen humor. Confiamos en lo profesionales que pueden ser. Hay que cuidar el peso de algunos, no son muchos, no tenemos muchos problemas de sobrepeso en el plantel", dijo el estratega.

El exdelantero de clubes como Belgrano, Atlético Tucumán, Deportivo Quito, entre otros, aseguró además que planifica una "minipretemporada" para los días previos al reinicio del torneo de la LigaPro, que se estima para mayo. El club porteño además debe afrontar la Copa Libertadores.



