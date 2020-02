Javier Burrai fue operado por una doble fractura nasal y fisura del pómulo

LEA TAMBIÉN

El médico de Barcelona, Andrés Arce, informó que la operación del arquero Javier Burrai fue exitosa. La intervención se realizó a las 17:30 del 27 de febrero del 2020, luego de confirmar la doble fractura nasal y la fisura de su pómulo.

"Las fracturas en la cara no son iguales a las de huesos largos, cuando no hay daño orgánico, ojos, lengua, etc., es menor su tiempo de recuperación. Luego de la cirugía consideramos un mes, con ejercicios previos, antes de volver a jugar”, dijo Arce, en rueda de prensa.



Burrai salió lesionado en el último partido de los toreros, por la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño, el pasado 26 de febrero. El deportista recibió un golpe de parte del delantero José Benítez, en los primeros minutos del partido.



“Como se dice comúnmente el jugador la sacó barata, ahora hay que darle mucho apoyo a Javier. Luego de la cirugía tiene muchas ganas de volver a jugar y se está recuperando de la manera adecuada”, dijo el profesional.



Durante su recuperación, el golero argentino deberá utilizar una máscara de protección especial. A decir de Arce, este implemento también le ayudará a superar la lesión en la parte emocional.