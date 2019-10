Barcelona SC debe pagar o llegar a acuerdos por sus deudas en la FEF para no perder la categoría

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó que Barcelona SC está suspendido por deudas y no podrá jugar el partido de este 27 de octubre ante Técnico Universitario, por la fecha 29 de la LigaPro. El cuadro porteño deberá cancelar USD 362 070,77, por requerimientos presentados ante la FEF.

El club manabita Galácticos, de la Segunda Categoría, solicitó USD 350 000, Liga de Portoviejo USD 2 070 y el jugador Jonathan Betancourt otros USD 10 000. Los amarillos tienen plazo hasta este 25 de octubre para cumplir con sus obligaciones.



Los amarillos deberán cancelar sus deudas o llegar a acuerdos con sus acreedores para poder disputar su partido ante Técnico Universitario. Si eso no se concreta, los toreros podrían perder la categoría, por no presentación.



Los reglamentos de la FEF establecen que los clubes perderán la categoría si no se presentan a dos partidos oficiales, como ocurrió con Clan Juvenil, en la Serie B. Sin embargo, cuando se trata de partidos de horario unificado, el descenso es inmediato.



Barcelona y Técnico Universitario jugarán este 27 de octubre a las 15:30, en el estadio Monumental, y a la misma hora se disputará el partido entre Delfín y América, en el Jocay. Esto debido a que ambos clubes visitantes pelean por mantenerse en la Serie A.



Este Diario pudo conocer que la directiva de Barcelona está en conversaciones con sus acreedores para llegar a acuerdos y levantar la suspensión. Confían en disputar el partido ante los ambateños y seguir en la pelea por el campeonato nacional.



Si eso no se cumple, el artículo 138 del reglamento del Comité Ejecutivo se refiere a los juegos programados en horario unificado. En su tercer inciso, establece:



“Si transcurridos cinco minutos desde la hora fijada por el Comité Ejecutivo, alguno de los partidos no se iniciare, por causas atribuibles a alguno de los clubes, el infractor será sancionado de acuerdo con lo que dispone el Art. 102 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria”.



Como complemento, el artículo 102 del reglamento de la Comisión Disciplinaria, en su segundo inciso, cita:



“Las sanciones, si el club se excediere de los límites de tiempo previstos en el Art. 138 del Reglamento del Comité Ejecutivo, por causas o circunstancias de su cargo, serán la pérdida del partido, acreditándose los puntos a su contendor con marcador de tres goles a cero. Además, el infractor, perderá la categoría”.