Máximo Banguera: 'Cada día se complica más mi salida de Barcelona'

El golero ecuatoriano Máximo Banguera no continuará en Barcelona Sporting Club. Sin embargo, su salida se ha tornado complicada. El arquero busca llegar a un acuerdo con la directiva. El guardameta sería nuevo refuerzo de El Nacional.

​"Cada día se complica más mi salida de Barcelona. En la última reunión que tuvimos, ya no quieren ese acuerdo, sino que quieren algo menos. Cada vez me cambian las cosas. Siempre les acepto, por eso creo que quieren abusar del amor que le tengo al equipo", comentó Banguera en diálogo con Radio La Redonda de Guayaquil.



​"Me hicieron una propuesta de pago, se los acepté. Me quieren pagar el 10%, se los acepté, pero veo que no tienen intención de llegar a un acuerdo", indicó el futbolista de 34 años sobre la supuesta negativa de la directiva, encabezada por Carlos Alfaro Moreno. "En la última reunión que tuvimos, ya no quieren ese acuerdo, sino que quieren algo menos, cada vez me cambian las cosas, siempre les acepto, por eso creo que quieren abusar del amor que le tengo al equipo", agregó.



Banguera aclaró que no tiene problemas con la dirigencia. "Yo no tengo problema con Alfaro, no sé si él conmigo. Me llevo bien con Aquiles y Salem. Por ese lado no tengo problema". El golero no continuará por decisión de los directivos.



​El futuro del guardameta estaría en Quito. "Nosotros le hemos dado nuestra palabra a la gente de El Nacional. El cariño y respeto que me demostraron, te llena de mucha tranquilidad", dijo.