Banco Guayaquil siempre piensa más allá. El deporte no solo forma atletas, sino también transforma vidas y sociedades.

Por ello, Banco Guayaquil anuncia la alianza de cooperación con Moisés Caicedo, el ecuatoriano que brilla en el Chelsea FC y en la Premier League.

Con este acuerdo, el “Niño Moi” se convierte en Embajador de Marca Banco Guayaquil. Caicedo se une a un grupo de destacados deportistas que representan al Ecuador en tenis, atletismo, golf, surf, entre otras disciplinas.

El apoyo de Banco Guayaquil al deporte

Banco Guayaquil, a través de su apoyo a grandes figuras, acompaña sus sueños que se vuelven inspiración y enseñan que el orgullo de una nación se construye paso a paso, jugada a jugada.

Además, Banco Guayaquil contribuye a la creación de un ecosistema deportivo que inspira a las nuevas generaciones a desarrollarse en un entorno positivo. “El deporte no solo se juega: se vive, se sueña y nos une como país”.

Los hitos alcanzados por Moisés Caicedo

Banco Guayaquil ha sido testigo de los momentos inolvidables de Moisés Caicedo que han hecho historia en el fútbol ecuatoriano. Entre otros se destacan, su debut a los 18 años con la Selección Ecuatoriana de Fútbol, ante Argentina en octubre de 2020, y el histórico gol que marcó en el partido contra Chile de visitante, en las eliminatorias para Qatar 2022.

Además, fue figura clave en el mediocampo para la clasificación a los mundiales 2022 y 2026.

Antes de ser una estrella mundial, Moisés fue un niño en Santo Domingo, con una pelota y un sueño gigante. Ahora, a sus 23 años, es la inspiración de millones de niños ecuatorianos que, a través de su historia, creen en que cumplir sus sueños es posible.

El aporte a la sociedad ecuatoriana

Moisés Caicedo también es un motor de cambio social comprometido con los más vulnerables. A través de su fundación “Niño Moi 23” impulsa programas de promueven el deporte, la educación y la salud.

La esencia de ese niño Moi, su disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, empatía y humildad, se mantiene intacta en el Moisés Caicedo que hoy es inspiración ecuatoriana.

La trayectoria futbolística del Niño Moi

Los primeros pasos de su carrera futbolística se dieron en los clubes Espoli y Colorados Sporting Club, para luego integrarse a las divisiones inferiores de Independiente del Valle desde los 13 años.

Allí comenzó a destacarse gracias a su notable despliegue físico, su visión de juego y su capacidad para recuperar balones en la mitad de la cancha.

En 2019 debutó profesionalmente con Independiente del Valle, equipo con el que consiguió la Conmebol Sudamericana ese mismo año y la Libertadores Sub-20 en 2020.

Su ascenso en el fútbol internacional se consolidó en 2021, cuando fichó por el Brighton & Hove Albion de la Premier League. Ese mismo año fue cedido a préstamo al Beerschot de Bélgica, donde sumó experiencia antes de regresar al conjunto inglés, en el que se transformó en una figura clave a partir de 2022.

El 2023 marcó un hito en su trayectoria al concretar una transferencia récord: el Chelsea FC lo fichó por más de 133 millones de euros, convirtiéndose en la contratación más cara en la historia de la Premier League hasta ese momento. Con los “Blues” alcanzó la consagración internacional al ganar la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, sumando prestigio a una carrera en constante ascenso.

Además de los títulos colectivos, ha recibido reconocimientos individuales que confirman su impacto en cada etapa de su carrera. Entre ellos se incluyen el premio a Jugador Revelación y al 11 Ideal de la LigaPro en 2020, Futbolista del Año en el Brighton en 2023, su inclusión en el 11 Ideal de la Premier League en 2024 y, ya en el Chelsea, el galardón al Futbolista del Año otorgado por sus propios compañeros en 2025. Este mismo año coronó su trayectoria internacional con el Balón de Bronce en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

