La temporada 2025-2026 de la NBA comenzará el próximo 21 de octubre con dos partidos destacados. Se enfrentan Oklahoma City Thunder, los vigente campeones, contra Houston Rockets, y Los Angeles Lakers de Luka Doncic jugarán contra Golden State Warriors.

El reconocido periodista de la NBA, Shams Charania, también reveló los cinco enfrentamientos programados para la jornada de Navidad, una fecha especial en la que la liga suele presentar algunos de sus duelos más atractivos.

Así, el 25 de diciembre se disputarán estos partidos en conocido NBA Christmas Day: New York Knicks contra Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder ante San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers versus Houston Rockets, Golden State Warriors contra Dallas Mavericks, y Denver Nuggets frente a Minnesota Timberwolves.

Oklahoma City Thunder defenderá el título

La temporada arrancará el 21 de octubre con un duelo entre los Thunder, actuales campeones liderados por Shai Gilgeous-Alexander, y unos Rockets reforzados con Kevin Durant, quienes se perfilan como fuertes rivales en la Conferencia Oeste.

Además, en Los Ángeles, los Lakers con Luka Doncic y LeBron James enfrentarán a los Warriors de Stephen Curry en un clásico de la NBA.

Para Navidad, se espera un enfrentamiento destacado en el Este entre los Knicks y Cavaliers; el choque entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama en Thunder-Spurs; el duelo entre LeBron James y Luka Doncic contra Kevin Durant en Lakers-Rockets; la visita de los Mavericks de Cooper Flagg a los Warriors de Curry; y el partido entre los Nuggets de Nikola Jokic y los Wolves de Anthony Edwards.

Los Boston Celtics con raíces ecuatorianas

Cabe destacar que ni los Boston Celtics, campeones en 2024 y la franquicia con más títulos, ni los Indiana Pacers, subcampeones en 2025, participarán ni en la jornada inaugural ni en Navidad, debido a las largas ausencias por lesión de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente.

Además, en esta nueva temporada, en el conjunto de Boston formará parte de la plantilla un jugador con raíces ecuatorianas: RJ Luis Jr., quien llegó procedente de Utah Jazz a cambio de Georges Niang y dos selecciones de segunda ronda del draft.