La Liga Básquet Pro definió a sus dos equipos finalistas de la temporada 2025. Jorge Guzmán de Loja, actual campeón, y Cuenca Básquet Club, el retador, definirán al monarca de esta cuarta edición.

Precisamente la semifinal entre Cuenca Básquet Club e Importadora Alvarado de Ambato terminó en incidentes entre aficionados locales y jugadores del equipo visitante en el Coliseo Jefferson Pérez Quezada.

La Liga Básquet Pro registró incidentes en Cuenca

Cuenca Básquet Club se impuso en el global 3-0 a Importadora Alvarado. El último juego se disputó la noche del 4 de septiembre de 2025 en el Coliseo Jefferson Pérez Quezada, en la capital azuaya.

El marcador final fue 83-78, con lo que selló su pasaporte a las finales.

Al término del encuentro se registró un confuso incidente. En un video que circula en redes sociales se observa cómo un sujeto, vestido con camiseta y zapatos blancos y pantalón negro, patea a una persona que se encontraba en la cancha junto a jugadores de Cuenca Básquet Club e Importadora Alvarado.

Esto generó la reacción inmediata de los deportistas, que intentaron sujetar al agresor sin éxito. El violento individuo se camufló en medio de otros aficionados con una chompa blanca y, segundos después, fue felicitado por otra persona que lo acompañaba en las gradas del repleto coliseo.

Mientras tanto, en la cancha los ánimos seguían caldeados. Un jugador del equipo ambateño intentó subir a las gradas para enfrentarse con otro sujeto que buscaba agredir en medio del tumulto. Otras personas lo detuvieron al jugador para evitar que la violencia escalara.

El incidente finalmente fue controlado. Los aficionados abandonaron el coliseo y los jugadores se dirigieron a sus camerinos.

Las finales empezarán el miércoles 10 en el Coliseo Ciudad de Loja. El segundo partido también se disputará en ese escenario el viernes 12.

Los juegos tres y cuatro se jugarán en Cuenca el martes 16 y jueves 18, mientras que el quinto será nuevamente en Loja el sábado 20.

De ser necesario, el sexto y séptimo encuentro se llevarán a cabo en Cuenca y Loja el martes 23 y jueves 25, respectivamente.

