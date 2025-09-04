Giorgio Armani no solo marcó la historia de la moda, sino también dejó una huella profunda en el mundo del deporte, especialmente en el histórico Olimpia Milano.

En una cuenta de X relacionada con el equipo de baloncesto se publicó este 4 de septiembre del 2025, tras el fallecimiento del diseñador italiano, un sentido agradecimiento a “quien, con corazón y pasión, salvó al Olimpia Milano y lo devolvió a la cima del baloncesto”.

Giorgio Armani en el deporte

Reconocido como el ‘rey’ de la moda italiana, Armani fue propietario del Olimpia Milano y vistió a selecciones nacionales, clubes de fútbol y atletas en Juegos Olímpicos.

El diseñador italiano fallecido en Milán a los 91 años.

La relación de Giorgio Armani con el deporte comenzó en 2008 cuando adquirió el histórico Olimpia Milano, rebautizado como EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.

Bajo su gestión, el equipo de baloncesto conquistó seis Ligas, cuatro Copas y cinco Supercopas de Italia.

Se trata de un club de baloncesto histórico de Milán, fundado en 1936. En su página en Wikipedia se resalta que “es el equipo más laureado de Italia” y uno de los más prestigiosos de Europa, compitiendo en la Serie A y la Euroliga.

“Giorgio Armani ha fallecido. El diseñador y empresario italiano falleció a los 91 años. El mundo ha perdido a un gigante que hizo grande a Italia. Y quien, con corazón y pasión, entre sus múltiples intereses, salvó al Olimpia Milano y lo devolvió a la cima del baloncesto”, se publicó este 4 de septiembre en la cuenta de X @OlimpiaMiNews.

El fútbol, otra pasión de Armani

En el fútbol, Armani fue protagonista dentro y fuera de las canchas. Desde 2019 vistió a la selección italiana, campeona de la Eurocopa 2021, y años antes diseñó la camiseta de la ‘Azzurra’ en el Mundial de 1994.

Además, colaboró con equipos como el Nápoles, que bajo la marca EA7 ganó dos Scudetto en 2022, y con la Juventus de Turín, que recientemente firmó un acuerdo con Armani para las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.

Armani en los Juegos Olímpicos y la F1

El diseñador también acompañó a Italia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, y su firma vestirá a la delegación en Milano-Cortina 2026.

Incluso en la Fórmula 1, Ferrari eligió a Armani en 2021 para confeccionar los trajes de sus pilotos.

Reacciones por la muerte

El Real Madrid lamentó su fallecimiento en un comunicado oficial, mientras que figuras como Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, expresaron su dolor por la pérdida del modisto y amigo.

El legado empresarial de Armani, con ingresos anuales de 2.300 millones de euros, pasará a manos de su Fundación, consolidando un imperio que trascendió la moda para dejar huella en el deporte y la cultura mundial.

