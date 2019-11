Los Heat imponen una suspensión de diez partidos al escolta Dion Waiters

LEA TAMBIÉN

El escolta alero Dion Waiters recibió en la noche del domingo 10 de noviembre del 2019 las peores noticias al serle notificado por parte de su equipo de los Miami Heat que había sido castigado con 10 partidos de suspensión tras haber incurrido en varias conductas perjudiciales para el equipo.

La suspensión es la segunda sanción que Waiters recibe esta temporada.



El equipo anunció la suspensión el domingo, tres días después de que Waiters, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación, fuera tratado por una emergencia médica que se generó en el vuelo de Phoenix a Los Ángeles.



De acuerdo a varias fuentes periodísticas Waiters consumió un comestible con cannabis, lo que le provocó una reacción tan seria como para requerir ayuda médica en cuanto el avión aterrizó.



“Estamos muy decepcionados por las acciones de Dion (Waiters) esta temporada, incluyendo la situación del jueves y estamos agradecidos de que no pasó a mayores”, manifestó el equipo en un comunicado.



Waiters fue suspendido al inicio de la campaña tras varios incidentes en la pretemporada y por sus problemas con el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra.

Su reacción en Twitter tras la primera sanción tampoco fue bien recibida por la directiva, y el base no ha jugado ninguno de los nueve partidos que el equipo de Miami ya ha disputado en lo que va de la nueva temporada.



La suspensión de 10 partidos, que le costará USD 834 483 (756 934 euros) de su salario, se inició con la derrota del viernes ante Los Ángeles Lakers. Waiters podría volver el 1 de diciembre, cuando Miami visite a los Brooklyn Nets.



El escolta de los Heat está en su cuarta temporada con el equipo de Miami, que en el 2017 le dio un contrato por cuatro años y USD 47,3 millones más USD cinco millones por incentivos.



Waiters no ha estado cerca de llevarse esas bonificaciones, y necesitaría jugar en 70 de los restantes 73 encuentros de Miami para ganar el USD 1,1 millón extra, algo que ya no podrá conseguir tras la suspensión que ha recibido.



Miami ha ganado seis de nueve duelos sin el escolta, su mejor marca desde el 2012, y tendrá cinco encuentros seguidos contra equipos con marca perdedora.