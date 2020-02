La NBA rinde tributo a Kobe Bryant en su fin de semana de las estrellas

LEA TAMBIÉN

Todavía en shock por el fallecimiento de Kobe Bryant, la NBA se reúne este fin de semana en un Juego de las Estrellas que honrará la memoria del legendario exjugador y dará la bienvenida a una nueva ola de talentos como Doncic y Zion Williamson.

El United Center de Chicago, la emblemática cancha donde Michael Jordan forjó su legado, será el escenario de tres jornadas de grandes emociones, que arrancan este viernes con el partido de las estrellas emergentes y cierran el domingo con el Juego de las Estrellas.



Apenas a 20 días del fallecimiento de Bryant (41 años) junto a su hija Gianna (13) y otras siete personas en un accidente de helicóptero, y también pocas semanas después de la muerte del excomisionado David Stern, se espera un fin de semana plagado de homenajes por parte de la liga y los jugadores pero también de otras figuras como la actriz y cantante Jennifer Hudson (ganadora de un premio Óscar y dos Grammys) , quien ofrecerá un tributo a Bryant y las otras víctimas del accidente.



Con la NBA estudiando posibles cambios de formato para reimpulsar el interés, este All Star presentará nuevas reglas con fines de solidaridad y de homenaje.



En el Juego de las Estrellas, todos los integrantes del equipo que capitanea LeBron James llevarán en la camiseta el número 2, el mismo que usaba la joven Gianna Bryant. El equipo rival, liderado por el griego Giannis Antetokounmpo, lucirá el número 24, el que portó Kobe Bryant durante las últimas diez temporadas de su carrera (inicialmente llevó el 8) .



En el partido, cada equipo representará a una organización benéfica de Chicago seleccionada por su capitanes y, con unas reglas de puntuación distintas a las de un juego normal, pugnarán cada uno por sumar la mayor cantidad posible de dinero para donarla a su ONG.



El ganador del juego se definirá en un último cuarto en el que no se pondrá en marcha el reloj.



Cada uno de los tres cuartos anteriores comenzará 0-0 y tendrá un ganador. En el último se hará la suma agregada de los puntos de cada equipo y se sumarán 24 unidades al marcador del equipo que vaya en cabeza. Quien llegue primero a esa suma en el último cuarto obtendrá la victoria.



- All Star con protagonismo extranjero -

​

Por segundo año consecutivo, James y Antetokounmpo dan nombre a los equipos y fueron los encargados de elegir a los integrantes. El Team Giannis tendrá así la oportunidad de resarcirse de la derrota que sufrió el año pasado frente al Team Lebron.



El quinteto inicial del equipo de la estrella de Los Angeles Lakers está formado por el propio James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic y James Harden; mientras que la escuadra del líder de los Milwaukee Bucks contará con el propio Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trae Young.



Además de Giannis (Grecia) , Doncic (Eslovenia) , Embiid y Siakam (Camerún) , que están en los quintetos iniciales, en el banquillo estarán otros cuatro jugadores foráneos: Ben Simmons (Australia) , Nikola Jokic (Serbia) , Rudy Gobert (Francia) y Domantas Sabonis (Lituania) , sumando dos jugadores extranjeros más a los seis seleccionados el año pasado.



Serán en total nueve jugadores debutantes el domingo en el Juego de las Estrellas, incluidos algunos jóvenes fenómenos que han sacudido la liga este año, como Doncic o Trae Young.



Otro de los momentos más esperados del fin de semana será ver a Zion Williamson en el partido de las estrellas emergentes (Rising Stars) . El número 1 del último draft tuvo que posponer su debut hasta enero por lesión, pero desde entonces está asombrando a la liga y batiendo marcas de precocidad de algunos de los mejores de la historia.



El fin de semana de las estrellas incluirá también duelos interesantes en las competiciones de triple y volcadas. En el primer certamen competirán el letón Davis Bertans, Devonte' Graham, Joe Harris, Buddy Hield, Zach Lavine, Duncan Robinson, Trae Young y Devin Booker, quien relevó al lesionado Damian Lillard en este torneo y en el Juego de las Estrellas.



El veterano Dwight Howard, Aaron Gordon, Derrick Jones Jr y Pat Connaughton se enfrentarán en un torneo de volcadas en el que se recordará al desaparecido Kobe Bryant, quien saltó a la fama ganando este torneo en 1997 cuando solo tenía 18 años.