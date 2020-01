Kobe Bryant, el astro que amaba el fútbol y el español

LEA TAMBIÉN

El 13 de abril del 2016, Kobe Bryant pisó por última vez la pista del Staples Center, como jugador, el escenario en que Los Ángeles Lakers juegan como local. Ese día, su equipo se enfrentó con los Utah Jazz y ‘Black Mamba’ mostró su ferocidad competitiva: anotó 60 puntos para apuntalar una sufrida victoria de 101-96. Aquel día fue tendencia en Twitter: su apellido apareció en 4,5 millones de tuits.

Luego, la estrella, que el domingo falleció a los 41 años, cuando el helicóptero en el que se transportaba se estrelló en la zona de Calabasas en California, compareció en la rueda de prensa y sorprendió al contestar un par de preguntas en español.



“Los fans latinos fueron los que siempre me abrazaron más. Mi español no es tan bueno, pero dame (sic) dos o tres años más para hablarlo bien. Mi esposa y mis hijas me ayudan con el idioma”, contó en aquella jornada histórica para él en un más que aceptable español.



El video de aquella rueda de prensa volvió a cobrar vigencia, en medio de las muestras de dolor y estupor por su ausencia.

El día que Kobe Bryant me dijo qué legado le dejaba a la NBA en su retiro: “Tienes que jugar con mucha pasión… ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti”. #RIPKobe pic.twitter.com/5ytsb5poSK — Jad El Reda (@jadelreda) January 26, 2020



Vestido con la camiseta 24 de Los Lakers, aquella que el equipo retiró de circulación, al igual que el 8 –los dos números que usó en dos décadas con el equipo. Bryant recordaba al niño que vivía en Italia (sic) y que no decidía si quería ser futbolista o basquetbolista. Luego él haría historia al lograr cinco anillos de la NBA, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos y ser el cuarto mejor encestador de la historia de la competición estadounidense, solo por detrás de míticos jugadores: Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone y Lebron James.

Los logros del astro Kobe Bryant



5 títulos con Los Angeles Lakers: 2000-2002, 2009 y 2010.

336 puntos para ser el mayor anotador de la historia de la NBA

546 puntos para ser el cuarto mayor anotador en ‘playoffs’

25 partidos con 50 o más puntos anotados

1 346 partidos jugados en la NBA

2 medallas de oro de baloncesto en los Juegos Olímpicos.

​

Además de Bryant, en el percance fallecieron su hija Gianna, el entrenador de béisbol John Altobelli, su esposa Keri Altobelli, su hija Alyssa Altobelli, Sarah Chester y su hija Payton Chester y Christina Mauser, entrenadora de baloncesto en la Harbour Day School en Newport Beach, donde la hija de Bryant asistía a la escuela. Ellos intentaban llegar a la academia de baloncesto Mamba Sports, fundada por Bryant, que se encontraba en Thousand Oaks, cerca de Calabasas.



La estrella del baloncesto intentaba dominar el español, idioma nativo de su esposa mexicana Vanessa Laine. En otra entrevista, el astro contaba que, para perfeccionar la lengua, veía ‘Sábado Gigante’, el exitoso programa del presentador chileno Don Francisco (Mario Kreutzberger) y la novela azteca ‘La Madrastra’.



Pero, además de aprender español, la desaparecida figura tenía otra debilidad: amaba el fútbol. En ello influyó su infancia en Italia, adonde le llevó su padre Joe, en los años finales de su carrera como basquetbolista.

Kobe Bryant leyenda del baloncesto En esta foto de archivo tomada el 24 de agosto de 2008 (LAR) Kobe Bryant y Dwyane Wade de la Selección de Estados Unidos muerden sus medallas en el podio después del partido por la medalla de oro de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la Arena Olímpica de baloncesto en Beijing. AFP En esta foto de archivo tomada el 7 de junio de 2009, Kobe Bryant de Los Angeles Lakers celebra después de ganar el juego dos de las finales de la NBA contra el Orlando Magic en el Staples Center de Los Ángeles. AFP En esta foto de archivo tomada el 17 de junio de 2009, Kobe Bryant de Los Angeles Lakers celebra la victoria con su familia después del Juego 5 de las Finales de la NBA contra el Orlando Magic en el Amway Arena de Orlando, Florida. AFP En esta foto de archivo tomada el 19 de febrero de 2011, el legendario escolta de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, y su esposa Vanessa asisten a su ceremonia de huellas de manos y pies en el Grauman’s Chinese Theatre de Hollywood, California. AFP En esta foto de archivo tomada el 28 de febrero de 2013, Kobe Bryant (izq.) de Los Ángeles Lakers domina el balón ante la marca de J.J. Barea (centro) y Luke Ridnour (der.) de los Minnesota Timberwolves durante su partido de la NBA en Los Ángeles, California. AFP En esta foto de archivo tomada el 13 de abril de 2016, Kobe Bryant de Los Angeles Lakers ante la marca de Shelvin Mack del Utah Jazz durante el último juego de Kobe como Laker en su enfrentamiento de la división occidental de la NBA que termina la temporada contra el Utah Jazz en Los Angeles, California. AFP En esta foto de archivo tomada el 13 de abril de 2016, Kobe Bryant hace un gesto a los fanáticos mientras toma la cancha para su último partido para Los Angeles Lakers contra Utah Jazz en su enfrentamiento de la división occidental de la NBA en Los Ángeles, California. AFP Kobe Bryant, ganador del premio 'Animated Short' por 'Dear Basketball', posa en la sala de prensa durante la 90a ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, Estados Unidos., el 4 de marzo de 2018 (reeditado el 26 de enero de 2020). EFE Fotografía de archivo tomada el 13 de septiembre de 2019, el ex jugador de baloncesto Kobe Bryant de los EE. UU. saluda a los aficionados durante el juego de semifinales de la Copa Mundial de Baloncesto entre Australia y España en Beijing. AFP Una fotografía distribuida por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles muestra a los bomberos en una escena de un accidente de helicóptero en las colinas de Calabasas, California, Estados Unidos, el domingo 26 de enero del 2020. EFE El jugador de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant (centro) encesta durante el partido ante Oklahoma City Thunder en la segunda mitad del juego cinco de la ronda de semifinales de la Conferencia Oeste en el Chesapeake Energy Arena en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos, 21 de mayo de 2012 (reeditado el 26 de enero 2020). EFE Aficionados de Los Angeles Lakers se reúnen alrededor de un monumento improvisado para el ex jugador de la NBA y Los Angeles Lakers Kobe Bryant después de enterarse de su muerte en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles el domingo 26 de enero del 2020. AFP Aficionados de Los Angeles Lakers se reúnen alrededor de un monumento improvisado para el ex jugador de la NBA y Los Angeles Lakers Kobe Bryant después de enterarse de su muerte en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles el 26 de enero de 2020. AFP Aficionados de Los Angeles Lakers se reúnen alrededor de un monumento improvisado para el ex jugador de la NBA y Los Angeles Lakers Kobe Bryant después de enterarse de su muerte en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles el 26 de enero de 2020. AFP Aficionados de Los Angeles Lakers se reúnen alrededor de un monumento improvisado para el ex jugador de la NBA y Los Angeles Lakers Kobe Bryant después de enterarse de su muerte en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles el 26 de enero de 2020. AFP ver en pantalla completa



Hincha declarado del AC Milan, Bryant siempre declaró su amor por el equipo comandado por Arrigo Sachi, en el que brillaron Marco Van Basten y Ruud Gullit, a finales de los ochenta. Los deportistas desarrollan un código particular que los unifica, que los hermana. Kobe Bryant tenía la capacidad de relacionarse y hacer clic con otras superestrellas, sobre todo con futbolistas. Por compromisos publicitarios conoció a Ronaldinho Gaúcho, quien a su vez le presentó a Lionel Messi. También se hizo muy amigo de Neymar y coincidió en eventos con Cristiano Ronaldo. Por eso, el fútbol lloró su partida: el domingo 26 de enero del 2020 el Real Madrid inició su entrenamiento con un minuto de silencio y Neymar, el pasado domingo, le dedicó su gol con el PSG francés. En Italia, el AC Milan y el Pallac Reggiana, el equipo en el que jugó baloncesto de niño Bryant, le preparan homenajes. El dolor invade al deporte.