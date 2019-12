La baja asistencia golpea a los clubes

LEA TAMBIÉN

Los clubes sienten un golpe en sus economías por la baja asistencia de hinchas a los estadios en esta temporada. Los directivos de los 16 equipos calculan que los ingresos en sus presupuestos serán entre el 25 y 35% menores con relación a los últimos años, por concepto de recaudaciones.

En la LigaPro se ha discutido el tema. Hay una lista de factores que son parte del análisis de los dirigentes del fútbol.



Así, entre las causas están: los días y los horarios de los partidos que impone GolTV, las transmisiones televisivas en las ciudades sedes de los juegos, los problemas de violencia en los estadios, la falta de buen espectáculo que atraiga a los hinchas y las irregulares campañas de captación de socios que hacen los clubes.



Miller Salazar, presidente de Macará, explica que los dirigentes de la LigaPro sí han discutido la problemática de las asistencias a los estadios.



“En el presupuesto que teníamos, las taquillas representaban un 30%. Si no estábamos en ‘playoffs’ no llegábamos ni al 20% y eso era un golpe duro a nuestra economía”, admite el directivo ambateño.



Está convencido que transmitir los partidos es otro factor determinante en el problema. En su opinión, el sistema de campeonato, que se jugó este año, también influyó en el rubro de las taquillas.



Por ejemplo, Barcelona y Liga (Q) jugaron una sola vez en la temporada en el Bellavista contra los celestes (sin tomar en cuenta ‘playoffs’) y no dos veces como ocurrió hasta el año pasado que tenía un formato con dos etapas regulares.



Lo mismo pasó con otros clubes como el Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Universidad Católica...



Este año, la LigaPro no ha entregado las cifras de los boletos pagados ni de los ingresos económicos que ha recibido cada club por taquilla. Una de las razones es que prefieren privacidad en los números porque estos registros también servirán para las variables en la distribución del dinero por los derechos de televisión.



Sin embargo, el tema de las bajas asistencias sí es parte de la agenda de prioridades a tratarse desde el próximo año.



Uno de los planteamientos será que la operadora GolTV deje de transmitir los partidos para las ciudades sedes de forma gratuita y opere el pague por ver. Esta iniciativa será analizada para el torneo del 2021 como parte de la reforma de tener 18 clubes en la Serie A, admite Esteban Paz, directivo de Liga (Q). “Le mandamos una carta a los ejecutivos principales y ellos admitieron que revisarán el tema en el 2021”.



Otro de los equipos que ha visto mermados sus ingresos, por taquillas, ha sido Liga. Paz pone un ejemplo para entender el impacto. Dice que si el club dependiera solo de las taquillas, esta temporada debía reducir a la mitad de la plantilla porque es insostenible por las bajas recaudaciones.



Aunque aún faltan por jugarse las finales del torneo, los números de las 15 fechas en las que LDU fue local generarán un golpe de hasta un 20% en sus ingresos. Como referencia, el año pasado recaudó USD 1,2 millones por la venta de 222 636 boletos en los 22 partidos que jugó de local en Ponciano. Este año aún no se ha tabulado el global de asistencia.



¿Influyen los precios de las entradas? El área de marketing de LDU realizó algunos análisis y determinó que para los partidos regulares el precio de la entrada más económica es de USD 8. En instancias decisivas, la general cuesta 12.



La directiva de El Nacional hará un ensayo para el próximo año. Llevará los partidos de local a Cayambe para intentar desconcentrar la cantidad de partidos que hay en Quito con LDU, Aucas, Católica y hasta los del Independiente.



Lucía Vallecilla, presidenta de los criollos, cuenta que a pesar de los esfuerzos del área de marketing por incentivar a los hinchas ha sido difícil obtener buenas asistencias. “Estamos analizando qué se puede implementar para atraer socios y que los hinchas regresen a los estadios”, agrega la dirigente.

Dentro del plan de reestructuración de la LigaPro, según Vallecilla, hay estrategias de promoción que buscarán mejorar las recaudaciones de los equipos, con atractivos para los hinchas.