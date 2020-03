Thomas Bach anuncia que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no se suspenderán por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, señaló este miércoles 4 de marzo de 2020, al término de dos días de reuniones del Comité Ejecutivo de este organismo, que ni cancelar ni posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la epidemia de covid-19 están actualmente sobre la mesa.



"En el encuentro, las palabras cancelar o posponer no fueron mencionadas. Somos una organización responsable con equipos de expertos que se reúnen regularmente y atenderán las cuestiones que se vayan planteado, pero no vamos a especular sobre el futuro", subrayó Bach en la rueda de prensa posterior a la reunión.



El máximo responsable del COI sí reconoció que la epidemia está afectando a torneos clasificatorios de varios deportes, lo que podría implicar cambios en las reglas de clasificación e incluso obligar a aumentar las cuotas de competidores invitados en determinados deportes.



"Algunos deportistas podrían verse imposibilitados de participar en torneos de clasificación a causa del covid-19, así que hablaremos con las federaciones afectadas para buscar soluciones, que podrían significar un aumento de las cuotas", subrayó.



Esto significaría que algunas federaciones tengan que invitar directamente a los Juegos a deportistas que bajo sus baremos seguramente se habrían clasificado para Tokio 2020 si su torneo de clasificación no hubiera sido cancelado, explicó el alemán.



Preguntado sobre si la actual crisis que afronta el deporte por el covid-19 es el momento más duro de su carrera olímpica (primero como deportista y luego como miembro del COI), Bach recordó que ya vivió otros momentos difíciles, desde ataques terroristas como el de Múnich 1972 a los boicots olímpicos en los años 70 y 80.



Bach y el resto de miembros de la Ejecutiva del COI fueron informados este miércoles 4 de marzo de 2020 por el comité organizador de Tokio 2020 sobre los preparativos con miras a esa cita deportiva, en principio prevista del 24 de julio al 9 de agosto de 2020.



El presidente del COI señaló que los organizadores detallaron los cambios que la epidemia de covid-19 ha obligado a efectuar en los últimos meses, tales como la disputa a puerta cerrada de algunos eventos para probar los estadios y subrayó que les han transmitido "confianza".



"Pudimos ver que el comité organizador, el gobierno local de Tokio y el de Japón tienen confianza; y que las decisiones que están tomado se han hecho de forma muy responsable y tras deliberación", concluyó.