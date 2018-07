Ayrton Preciado fue presentado como nuevo jugador del Santos Laguna

LEA TAMBIÉN

Ayrton Preciado fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Santos Laguna. El ecuatoriano, junto al brasileños Matheus Dória, ofrecieron una conferencia de prensa y se vistieron con los uniformes de los 'guerreros' para mostrarse ante los hinchas.

Los nuevos refuerzos albiverdes estuvieron acompañados por José Riestra, vicepresidente de fútbol del Santos Laguna, y Robert Dante Siboldi, director técnico del primer equipo, en un encuentro con los medios en el auditorio del estadio Santos Modelo.



"Hay mucha responsabilidad de saber que vienes a un club que es el campeón, que tiene jugadores de jerarquía, tienes que tomar esa responsabilidad de venir a aportar. Pienso que se tiene demostrar en cada partido que tienes la capacidad para estar en Santos Laguna", dijo Preciado en sus primeras palabras.



En el Santos Laguna guardan buenos recuerdos de dos ecuatorianos: Christian Benítez y Cristian Suárez, que salieron campeones (en el 2008 y en el 2012 respectivamente) con los 'guerreros'. Y por supuesto, los medios le preguntaron a Preciado, sobre todo por el recuerdo del 'Chucho'.



"Sí, tengo conocimiento de lo que hizo Christian (Benitez), sé que es muy querido aquí por el club, consiguió cosas importantes", dijo el extremo exEmelec, con mucho recuerdo sobre el fallecido delantero.



Preciado advirtió que tuvo una para de un mes sin jugar, pero que en la última fecha con el Emelec pudo jugar unos minutos y marcar un gol.



"El recibimiento ha sido muy bueno aquí en la ciudad, me gusta bastante. He venido con ritmo, por ahí tuve una para de un mes pero hace una semana jugué unos minutos, y hablando con el entrenador (Siboldi) le manifesté que físicamente aún no estoy en condiciones de jugar. Espero estar bien para hacerlo de la mejor manera”, aseguró el ecuatoriano.



Ayrton Preciado llega al fútbol mexicano por un valor de USD 5 millones según dijo el mismo jugador. Usará el dorsal número 18.