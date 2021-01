Guillermo Almada revela que Ayrton Preciado volverá a jugar con Santos Laguna, tras casi un año lesionado

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, reveló este 5 de enero de 2021 que el ecuatoriano Ayrton Preciado volverá a disputar un partido con el equipo norteño tras casi un año de baja por lesiones.

Preciado regresaría a las canchas este 10 de enero cuando el Santos Laguna reciba al Cruz Azul en el inicio del Clausura 2021.



"Ayrton va a estar en la convocatoria, está para jugar 30 minutos, debemos equilibrar el tiempo que estará en la cancha para no provocarle otra lesión. Él ha entrenado bien, pero tiene que agarrar continuidad", dijo Almada en rueda de prensa.



Preciado fichó por el Santos Laguna en 2018, pero sendas lesiones, entre las que destacan dos fisuras en las tibias, hicieron que el jugador de 26 años solamente haya disputado 33 partidos, el último el 20 de enero del año pasado.



"Tengo la esperanza de que este será el año bueno de Ayrton porque no lo hemos tenido nunca. Tengo muchas expectativas, cuando entrené al Barcelona (de Guayaquil), Ayrton estaba en Emelec, conozco sus capacidades", añadió el técnico uruguayo de 51 años.



Almada explicó que su compatriota Brian Lozano ya cicatrizó de la operación por la fractura de la tibia y peroné en su pierna derecha, pero otras molestias impedirán que juegue ante Cruz Azul.



"Brian estaba entrenando bien, la fractura cicatrizó de forma buena, pero tuvo alguna dolencia que consultamos con un especialista y dice que es normal en este tipo de lesiones. Esto lo ha retrasado un poco, pero se viene recuperando y esperamos que pronto se sume al plantel", expresó.



El estratega oriundo de Montevideo indicó que el delantero chileno Ignacio Jeraldino, quien llegó como refuerzo para el Clausura, deberá ganarse un puesto en el cuadro titular, razón por la que ante Cruz Azul irá al banquillo.



"Jeraldino se ha acoplado bien, ha entrenado de forma espectacular, no se ha perdido ni un minuto de entrenamiento, pero todavía debe adecuarse a lo que queremos y a nuestra intensidad en los entrenamientos", confesó.



Almada advirtió que a pesar de que el peruano Juan Reynoso ha tenido poco tiempo para entrenar al Cruz Azul, la plantilla del equipo capitalino puede complicarle el juego al Santos Laguna.



"Cruz Azul tiene una plantilla de un gran nivel, amplia, con grandes futbolistas y está dentro de los favoritos para ganar el título", finalizó Almada.