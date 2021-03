Ayacucho está en Quito y tiene cuatro futbolistas con sospecha de covid-19 

El Ayacucho de Perú es huesped de Ecuador para el partido de vuelta de la Copa Libertadores, por la fase 2. Este martes 16 de marzo del 2021 recibirá a Gremio en el estadio Olímpico Atahualpa, pero el equipo pasa apuros por cuatro futbolistas aislados con posible contagio de covid-19.

El equipo no ha emitido ninguna versión sobre los posibles contagios, pero no serían los unicos los cuatro. También hay dos futbolistas con sospecha de contagio que son parte de la delegación. Todavía se espera hasta la hora del partido ante Gremio para confirmar cuántos jugadores de la delegación no pueden ser parte del equipo.



El Gremio brasileño también está en Quito para medirse al Ayacucho peruano en partido de vuelta por la fase dos de la Copa Libertadores, con un equipo repleto de suplentes y juveniles, tras haber goleado por 6-1 el pasado miércoles en el partido de ida en Porto Alegre.



Como el conjunto brasileño puede clasificar a la próxima fase de la Libertadores incluso perdiendo por cuatro goles de diferencia en Quito, el técnico del Gremio, Renato Gaúcho, le concedió vacaciones de dos semanas a doce de sus jugadores, casi todos los titulares.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene un protocolo para manejar en caso de contagios con los clubes. Los responsables del área médicas son los encargados del monitoreo de cada jugador.