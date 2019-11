Autor de biografía sobre Cruyff es obligado por la justicia a rectificar

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de Ámsterdam obligó este viernes 15 de noviembre del 2019 al autor de una biografía de Johan Cruyff a rectificar un pasaje del libro, según el cual el célebre futbolista holandés habría recibido millones de euros de la fundación que lleva su nombre.

En el libro publicado este viernes, Auke Kok escribe que la Fundación Johan Cruyff le pagaba cada año un millón de euros por poder utilizar su nombre y su imagen, citando tres fuentes diferentes del entorno del exfutbolista, según sus argumentos de defensa.



La fundación, una asociación sin ánimo de lucro creada por Cruyff en 1997, rechazó esas acusaciones y reclamó a la justicia la retirada del libro del mercado.



El polémico pasaje del libro “es irregular y tiene que ser rectificado”, sentenció el tribunal de Ámsterdam, según informó en un tuit.



“En los numerosos ejemplares ya impresos, debe hacerse mediante un inserto, no es necesario retirar el libro de la venta”, añadió.



Interrogado por el juez, Auke Kok admitió no estar ahora seguro de sus acusaciones: “Tras todo este caso, comencé a dudar de la veracidad de esta declaración. No debería haberlo escrito de esta manera: Si puedo contribuir públicamente a la rectificación, lo haré”, declaró ante la corte.

"Ir siempre a por la victoria, juegues en casa o fuera, juegues con nueve o con diez. Pero sobretodo, ganar y jugar bien".

Johan Cruyff.

La fundación y la familia de Cruyff habían rechazado cooperar con el autor para la realización del libro, del que ya se imprimieron 65.000 ejemplares, según la televisión pública holandesa NOS, una cifra muy alta en ese país para un libro de no ficción.



Johan Cruyff falleció en 2016 a los 68 años como consecuencia de un cáncer de pulmón.



Está considerado como una de las mayores figuras del fútbol mundial de toda la historia, imagen del “ fútbol total ” de los años 1970.