Juan Manuel Correa realizará una prueba en un auto de Fórmula Uno

El piloto ecuatoriano Juan Manuel Correa, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, cumplirá su anhelo. Conducirá un auto de Fórmula Uno en pista.

Alfa Romeo Sauber, la escudería de Fórmula Uno donde es piloto de pruebas a través de simuladores, lo escogió para un test en un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo.



El piloto, de 19 años, realizará la prueba privada de Alfa Romeo el 22 de agosto, en Francia. “Tan solo me dijeron: mira te queremos dar esta oportunidad. No es que me están poniendo presión o diciendo este es tú único chance”. “La oportunidad de manejar un auto de Fórmula Uno es increíble. Hay tan poca gente que se puede subir a un auto de Fórmula Uno para un test de verdad. Para mí es algo increíble”, confesó el piloto a este Diario.



Desde inicios de año, el quiteño es piloto de desarrollo, en ensayos que se realizan a través de simuladores. Su misión es encontrar mejoras para el auto que conducen el excampeón mundial Kimmi Räikkönen y el italiano Antonio Giovinazzi.

Ahora, por primera vez, tendrá la opción de conducir el auto en la ruta. Según contó el excampeón juvenil de karting, conducirá un monoplaza del 2013, el último B8, bastante liviano. “Es un carro en el que se puede probar de verdad a un piloto. No tiene tanta tecnología”.



El tricolor tiene la ilusión de manejar un auto de forma oficial en la F1 en el 2021. Por ahora, maneja para el Sauber Junior en la Fórmula 2.



Correa se encuentra en Quito como parte del receso de los torneos de automovilismo.



Este miércoles 7 de agosto del 2019, ofreció una rueda de prensa, donde anunció que participará en un proyecto para que personas con discapacidad conduzcan go karts.



Hoy también estará presente en el Autódromo Dos Hemisferios, como parte del festejo de 40 años del escenario, organizado por el Quito Karting.