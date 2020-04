Ronaldo Nazário habló sobre Cristiano y quién es el auténtico Ronaldo

LEA TAMBIÉN

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario mantuvo un diálogo en redes sociales con otra figura del fútbol, el italiano Fabio Cannavaro, y en medio de las remembranzas y las reflexiones futboleras se mencionó a Cristiano Ronaldo.

Cannavaro, ganador del Balón de Oro en el 2006, le dijo al 'Fenómeno' que en el ámbito futbolero se dice que él es el autentico Ronaldo y no el astro portugués de la Juventus de Italia. “Debe de ser molesto para Cristiano que digan que soy el auténtico Ronaldo. Las personas no pueden ser comparadas. Cristiano permanecerá en la historia del fútbol por los goles y por la continuidad que ha logrado. Quedará como uno de los mejores. Él, como Messi, como otros”, dijo el exdelantero brasileño, campeón del Mundo con el 'Scratch' en 1994 y en el 2002, según cita Diario As.



Ronaldo Nazario, nacido en 1976, fue un delantero implacable que además ganó en dos ocasiones en Balón de Oro y fue elegido tres veces como el mejor jugador de la FIFA. Militó en FC Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros.



Cristiano Ronaldo, ganador con su selección de la Eurocopa 2016, ha sido elegido en cinco ocasiones como el mejor jugador de la FIFA. Además, ganó en cinco ocasiones en Balón de Oro.