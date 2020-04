Elizabeth Bravo se entrena en Australia tras no poder regresar al país

LEA TAMBIÉN

La triatleta Elizabeth Bravo aprovecha su estadía en Australia para entrenarse de cara a los Juegos Olímpicos, que quedaron pospuestos para el 2021. La azuaya está en ese país desde marzo pasado, no pudo regresar a Ecuador debido a la emergencia sanitaria.

"Adquirimos algunos implementos como ligas y bandas para realizar la preparación física, dos a tres veces a la semana. Hacemos tres a cuatro horas de bicicleta, corremos de 16 a 20 kilómetros e intentamos nadar lo que se puede, es decir, entrenamos en un 90% de manera habitual", dijo la deportista, en una entrevista para la Secretaría del Deporte.



Bravo, que consiguió el quinto lugar en la Copa del Mundo de Australia, el pasado 14 de marzo, se entrena junto al guayaquileño Armando Matute, bajo la dirección de Francisco Tirado.



Desde entonces no pudo regresar al país, cuenta que los primeros 15 días pudo realizar su entrenamiento sin problemas. Luego de eso, en Australia tomaron medidas contra el covid-19, que incluyó el cierre de piscinas, por lo que tuvieron que nadar en el mar durante sus prácticas.



"Este concentrado inesperado aporta cosas positivas, tenemos la bendición de estar en este país que todavía nos permite entrenar con normalidad y regularidad, esperamos que continuemos de la misma manera hasta que todo esto termine", dijo la azuaya.



Está clasificada a los Juegos Olímpicos por ránking, su quinto lugar en Australia garantizó su presencia. Sin embargo, espera que el cambio de fecha de la cita mundial no afecte su cupo.

"No conocemos al día de hoy los lineamientos que la Unión Internacional de Triatlón (ITU) ponga o cambie para los juegos en el 2021, esperemos que no me afecten, tan solo esperamos que tomen una buena decisión", dijo.



Cuenta que está pendiente de lo que ocurre en Ecuador, a través de notas de prensa en internet. Por esa razón, pidió unidad nacional y respeto a las medidas de seguridad dictadas durante la emergencia.