Francisco Egas asegura que la FEF mantiene a todos sus patrocinadores 

Francisco Egas aseguró que pese a la emergencia sanitara global, por la pandemia del covid-19, los patrocinadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no se han retirado. “Ha habido sponsors que incluso nos han dado una mano adelantando dinero. En su gran mayoría han colaborado con nosotros, en el pago puntual en las cuotas de sus contratos de auspicio”, aseguró el presidente de la FEF.

Egas, en una entrevista realizada en Radio Sucre 720 AM, este 23 de abril del 2020, dijo además que con otros auspiciantes se ha renegociado formas de pago, “pero ninguno se ha puesto en una posición intransigente de no pagar los compromisos que tenemos adquiridos. En ese sentido tenemos muy buena predisposición por parte de los sponsors, ahora estamos intentando trabajar en un acuerdo con la gente que tiene nuestros derechos de televisión, ese es otro rubro muy importante para la FEF en el cual necesitamos colaboración y un acuerdo saludable para las dos partes porque tenemos que sacar adelante este año”, dijo.



"Hemos puesto en marcha un plan de contingencia para mitigar esa merma de los ingresos, parte del plan es la renegociación del cuerpo técnico y el director deportivo, hay una predisposición de ellos", añadió el dirigente.

"En estas cosas los papeles importan menos al ver el compromiso del cuerpo técnico. Lo veo (Jordi Cruyff) motivado, emocionado y eso me deja tranquilo".



Sobre la Copa Ecuador y la postura de varios clubes de no afrontar ese torneo, el dirigente dijo que este no es el mejor momento para tomar decisiones. “Hablar de si alguien va a jugar la Copa Ecuador o no, me parece que es una discusión absolutamente infértil. No sabemos si ese torneo se va a poder jugar. Si es que inicia no sabemos en qué formato se lo va a poder hacer, entonces tomar decisiones con la incertidumbre que vivimos es difícil. No voy a juzgar a los equipos que han dicho que no van a jugar ni tampoco a aplaudir a los que han dicho que sí. No podemos en este momento tomar decisiones”, dijo.



“Entiendo a los dirigentes, están ante muchas encrucijadas. Empiezan a escasear los recursos, empiezan a salir los sponsors, empiezan a complicarse. No hay taquillas, no hay actividad y hay muchos contratos por cumplir y no hay un marco legal para renegociar esos contratos”, añadió.

“Por ahora tengo la plena convicción de que nuestro cuerpo técnico está muy comprometido con el proyecto de la Selección”