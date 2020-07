La ausencia de hinchas en los estadios hasta el final del 2020 aún es incierta

LEA TAMBIÉN

La disputa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sin presencia de aficionados en los graderíos de los estadios hasta el final del año aún es incierta, según Rommel Salazar, secretario de Gestión de Riesgos. “El reinicio del fútbol ecuatoriano va a ser sin público, pero no puedo decir si se mantendrá sin hinchas hasta el final del año”.

Salazar dio estas declaraciones a Radio La Red, donde recalcó que aún no se resuelve la fecha de retorno de la Serie A y Serie B, organizadas por la LigaPro. El funcionario, incluso, reveló que aún no cuenta con el análisis de las mesas de trabajo del COE Nacional por el tema. “No lo hemos debatido en el COE, ni siquiera está en el orden del día del siguiente plenario”.

Según su exposición, el protocolo para las competiciones organizadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) pasó el tiempo adecuado de análisis, algo que contrastó con la gestión de la LigaPro.



“El protocolo de la FEF para la Segunda Categoría y la Superliga femenina acogió las observaciones y pasaron los tiempos adecuados de análisis. El problema es que no hubo un pedido formal de la LigaPro, sino recién el domingo (28 de junio)”.



La LigaPro planteó que la fecha de reanudación del Campeonato se realice el 17 de julio. Sin embargo, el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, adelantó que la propondrá para el 25 de julio. Los clubes continúan con los entrenamientos de sus futbolistas en los complejos deportivos con el protocolo de bioseguridad.