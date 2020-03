Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico, afirma que al Ecuador se le hace difícil ir a los Olímpicos en julio

LEA TAMBIÉN

El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, consideró este domingo 22 de marzo del 2020, difícil para su país asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio si se mantiene la fecha oficial de inicio, prevista para el 24 de julio.

"A Ecuador no le conviene que se realicen los Juegos Olímpicos en la fecha que está como oficial, le convendría que se posterguen entre dos y tres meses", pero será difícil, dijo Morán a Efe.

"Será difícil esperar que se posterguen porque existen muchos compromisos de por medio por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), tal como lo hemos leído en su oficio que acabamos de recibir", agregó el dirigente.

Insistió que para "el movimiento olímpico ecuatoriano se le hace muy difícil estar en los Juegos Olímpicos en julio 2020 por la realidad sanitaria que soporta Ecuador. Primero está el bien común, en este caso, la salud de nuestros atletas".

Ecuador, donde han fallecido 14 personas por covid-19, afronta un incremento de los casos de coronavirus que, este domingo, bordaron los 800, mientras que cerca de 700 son sospechosos.

"Si seguimos la evolución de lo que ha pasado, por ejemplo, en China o en Italia, tendríamos por lo menos dos meses más de una situación que la vamos a tener bastante difícil", comentó.

Ve por ello una falta de tiempo para planificar, poder establecer las bases de los entrenamientos y los "atletas no estarían en la mejor forma para ir a unos Juegos Olímpicos, aunque hasta el momento no tenemos conocimientos en el COE de atletas con el Covid-19", expresó.

Morán insistió en que el COE recibió este domingo un comunicado del COI que da cuatro semanas para tener una respuesta oficial, pues analizará todas las propuestas y la situación de todos los Comités Olímpicos y de las Federaciones Internacionales.

"En esos informes constará la situación de los atletas, si pueden entrenar o no, cuáles son las situaciones reales de cada continente. En cuatro semanas", dijo.

COMUNICADO | El presidente #COE Augusto Morán Nuques da a conocer las disposiciones tomadas por el Comité Olímpico Internacional. pic.twitter.com/6AOfQ88F9c — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) March 23, 2020

Afirmó que Ecuador informó la semana pasada al COI sobre la realidad actual del país, de los deportistas, "del momento difícil que están pasando".

"El presidente del COI tuvo el apoyo unánime de todos los 41 Comités Olímpicos, pero para nosotros es muy difícil en este momento poder tener un acceso con el equipo total de deportistas de los que esperábamos tener en Tokio", comentó.

Además indicó que el COE enviará oficialmente sus criterios al COI hasta el próximo martes, en los que constarán, especialmente, la situación de los atletas, pues se han cancelado muchos de los selectivos.

"Alrededor de un 43 por ciento de los selectivos se han cancelado a nivel mundial y esto imposibilita ir a los Juegos de Tokio", finalizó.