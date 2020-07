Los audios filtrados de Lucía Vallecilla avivan la polémica en El Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La crisis económica que vive El Nacional en tiempos de pandemia de covid-19 tiene en aprietos a la dirigencia. En junio del 2020, los jugadores se paralizaron antes de un entrenamiento. Esto como medida de reclamo de sus salarios impagos. Este viernes 10 de julio del 2020, otro episodio pone en jaque a la dirigencia de Lucía Vallecilla.

En las redes sociales circularon audios filtrados de la presidenta, quien habla de dobles contratos de jugadores y sobre dinero que habría ingresado al club y repartido a la plantilla.



Vallecilla reconoció públicamente que la voz que se escucha es de ella y aclaró que fueron enviados a un grupo de chat que tiene con los futbolistas. Eso sí, lamentó que se hayan filtrado.



En los audios, la presidenta habría expuesto su preocupación por los pagos a los jugadores que tienen dobles contratos. Además aclara que es un tema privado y que pudiera correr el riesgo de ir presa.



Vallecilla, en una entrevista en Radio La Red, afirmó que en efecto hay dos contratos, pero que en los audios se refiere al de LigaPro y al de imagen de jugadores.



"Es un chat que tenemos con los jugadores donde intercambiamos opiniones. Ahí manifiesto lo que es público. Consulté a LigaPro si son legales o no los contratos de imagen. Ellos me afirman que los contratos de LigaPro son unos y los de imagen son otros. Esos contratos son los que están declarados y tienen las retenciones", explicó Vallecilla.



La directiva criolla también recalca que desconocía si esta situación era ilegal y que por tal motivo hizo la consulta a la LigaPro.



«En mi desconocimiento no sabía que era ilegal el firmar dos contratos: uno de imagen y otro de futbolista profesional”, sostuvo la presidenta.



En reiteradas ocasiones, la máxima dirigente del 'Bitri', ha aclarado que la situación económica no es buena en la institución. Que carece de ingresos y que esto obligó a recortar salarios a su plantilla. Incluso aseguró que los jugadores que no se acojan a esta disposición podían rescindir contratos.



"No hay nada de ilegal. En mi desconocimiento pensé que sí, pero viendo los contratos de imagen y las retenciones están en regla, Quienes no están de acuerdo con las rebajas de sueldos, les dije que podemos dar por terminados los contratos", agregó Vallecilla.



En otro de los audios filtrados, la dirigente asegura que el problema de los supuestos dobles contratos es de cuatro jugadores. Incluso invita a "Pedrito" a acercarse a las oficinas para solucionar el tema o rescindir el contrato.



"Pedrito, en lo personal, si no lo vas a aceptar sube a la oficina y rescindimos contrato, porque dinero no hay. Con los que tenemos doble contrato, tu cobraste enero", habría expuesto la presidenta.



Su malestar empezó en junio, cuando un grupo de jugadores decidió no entrenarse hasta conversar con la directiva. Ellos aseguraron que están impagos desde marzo, cuando empezó la pandemia. Esto también habría sido determinante para la salida del cuerpo técnico de Eduardo Lara.



“Si no hubiesen hecho ese paro ese día, el banco me hubiera dado un préstamo para pagarles marzo. Pero como trascendió que estábamos quebrados, no lo hizo. Llamen al banco y certifiquen mis palabras”, dijo Vallecilla.



En una entrevista con BENDITO FÚTBOL, la directiva aseguró que las pérdidas por la pandemia son de USD 2,5 millones. El club dependía de los ingresos de taquilla, publicidad y derechos de TV. De este último recibió USD 39 000 que ya fueron entregados a los futbolistas.