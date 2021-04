Aucas vence al covid-19 y le espera Melgar por la Copa Sudamericana 

Después de vencer al covid-19, con un brote que afectó a todo su equipo, al Aucas ecuatoriano le espera el Melgar peruano, un rival de máxima exigencia que es el primer líder del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El Melgar, que tampoco se ha librado del covid-19 con ocho jugadores contagiados al inicio de la temporada, recibió la pasada semana una inyección de moral al remontar su partido frente al Metropolitanos venezolano para ganarlo por 2-3.



Con ese triunfo, el conjunto rojinegro fue el único de los cuatro clubes peruanos en competiciones internacionales que logró puntuar en sus respectivos estrenos en la Copa Libertadores y Sudamericana.



El equipo de la sureña ciudad de Arequipa está concentrando todos sus esfuerzos en hacer una buena campaña internacional, al punto que su técnico, Néstor Lorenzo, reservó a muchos jugadores en el encuentro de la quinta jornada de la liga peruana donde el Melgar perdió el pasado sábado por 0-2 frente al San Martín.



Ni uno ni otro equipo han logrado una regularidad en sus respectivos torneos domésticos, pues el Melgar marcha sexto del Grupo A de la liga peruana con cinco puntos en cinco partidos y el Aucas registra el mismo promedio, con nueve unidades en nueve jornadas de la Serie A de Ecuador, donde es undécimo.



El equipo ecuatoriano, que acumula tres derrotas consecutivas, espera estabilizar su irregular trayectoria con su plantilla ya recuperada después de que 23 jugadores resultasen contagiados de manera simultánea por covid-19, lo que le llevó a no poder terminar su partido contra el Barcelona por falta de jugadores.



Toda la plantilla dio negativo en las pruebas de descarte del virus SARS-CoV-2 que pasaron antes de viajar a Perú, en lo que será su primera salida internacional de la temporada. El conjunto quiteño necesita puntuar para no quedar relegado a las primeras de cambio tras haber caído derrotado la pasada semana frente al Atlético Paranaense, el favorito del grupo.



La única baja sensible del técnico argentino Héctor Bidoglio para visitar al Melgar será la del lateral izquierdo Carlos Cuero, que fue expulsado con tarjeta roja directa en el encuentro frente a la escuadra brasileña.



El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima, ya que en la capital peruana se juegan todos los partidos nacionales e internacionales de equipos peruanos para evitar desplazamientos a otras regiones, pues el país atraviesa el peor momento de toda la pandemia tanto en número de contagios como de fallecidos.