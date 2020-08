Aucas sorprendió a Liga de Quito y lo derrotó 2-0 en el Súper Clásico Quiteño

LEA TAMBIÉN

Aucas venció 2-0 a Liga de Quito en un partido disputado la noche del sábado 22 de agosto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la fecha 7 de la LigaPro. El mediocampista argentino Sergio López (3') y el zaguero Richard Mina (24') anotaron los goles de los orientales.

La 'U' tuvo su peor actuación en lo que va de la temporada en el Súper Clásico Quiteño. El plantel dirigido por Pablo Repetto se mostró durante todo el encuentro como un equipo lento, desgastado y errático para controlar el balón y marcar al rival.



El equipo albo, que llegaba con dos victorias y el liderato en la tabla, no contó desde el arranque del partido con Júnior Sornoza y su juego colectivo no tuvo aporte en Adolfo Muñoz ni Jhojan Julio; este último terminó expulsado por una violenta entrada.



Aucas mejoró después de reanudar el campeonato en la última posición. La victoria frente a El Nacional fue motivamente para Sergio López y joven Alexander Alvarado, quienes se pasearon por el área de los azucenas durante el primer tiempo.



A los dos minutos llegó el primer gol de la mano de los dos volantes. Alejandro Cabeza le bajó un balón a Alvarado y este asistió a López, que con un disparo desde fuera del área hacia la esquina consiguió el 1-0.



El gol no despertó a Liga, que generaba problemas en los traslados de pelota con Muñoz y Matías Zunino; el uruguayo se perdió el empate con un mano a mano con Damián Frascarelli.



Cuando se disputaban los 24 minutos, Aucas alcanzó el segundo tanto. El zaguero Richard Mina aprovechó un rebote, tras un tiro de esquina, y con un remate de derecha aumentó el marcador en la 'Caldera'.



La desesperación y el desorden volvieron a golpear a la 'U' a los 35', con la expulsión de Jhojan Julio. El volante cometió una plancha innecesaria sobre Sergio López y el árbitro Carlos Orbe le mostró una roja directa.

En la segunda parte ingresaron Sornoza y Aguirre para reacomodar la ofensiva del equipo albo, que pasó a tener dos delanteros. Liga mejoró con el ingreso de los dos jugadores frente a un equipo 'oro y grana' que prefirió replegarse y aprovechar los contragolpes.



Los primeros 15 minutos fueron intensos, con Liga volcado a la ofensiva. A los 57', Aguirre se perdió el descuento, en una desconcentración de la zaga oriental.



Poco a poco los albos se desgastaron frente a un Aucas que no se planteaba liquidar el partido con un tercer gol. Al minuto 69, el delantero Alejandro Cabeza falló un cabezazo cuando estaba solo frente al arco.



​En los últimos minutos, ambos equipos mostraron bajaron su desempeño, con los evidentes reclamos del DT Pablo Repetto a sus dirigidos. Ni la suerte acompañó a la 'U' cuando al 90+3', Gregori Anangonó casi marca un autogol, tras estrellar el balón en el poste.



A pesar de la caída, Liga de Quito se mantiene de líder con 15 puntos en la tabla de posiciones. En la siguiente fecha los albos recibirán al Delfín. Por su parte, Aucas -con la victoria en el Superclásico- escaló al octavo puesto, para sumar 9 unidades. Los orientales se enfrentarán con Independiente en la octava jornada.