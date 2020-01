Aucas inició la pretemporada con los chequeos médicos

LEA TAMBIÉN

Gabriela Llerena -nutricionista del Aucas- verificaba los pesos y estaturas de los jugadores mientras otros tres médicos instalaban las máquinas para la prueba de esfuerzo y espirometría.

A la cita, en la primera jornada, llegaron los juveniles de la Reserva y del primer equipo. Fueron convocados Alexander Alvarado, Carlos Cuero, Gregory Anangonó, Carlos Arboleda, Jhon Jairo Espinoza, Richard Mina, Jhon Pereira y Jorge Palacios.



Los primeros exámenes resultaron positivos. Según Llerena, es normal que los futbolistas lleguen con 3 kilos de sobrepeso. En condiciones normales eso será controlado en las primeras dos semanas. Para la tercera estarán en su peso regular.



“Llegan con algo de sobrepeso, pero se les hace una evaluación nutricional con el objetivo de que pierdan ese exceso. Es la etapa donde más calorías se gastan y donde más énfasis hacemos en la alimentación”, dijo Llerena.



El nuevo cuerpo técnico envió a los jugadores a estar en forma durante las vacaciones. Lo dejaron a voluntad de cada uno.

Foto: David Paredes / EL COMERCIO



Espinoza fue de los que hizo caso. En Guayaquil, en su barrio natal, aprovechó el tiempo muerto para ejercitarse. Al menos una vez al día salía al parque cercano a su casa para hacer Rea años con balón o recorridos cortos.



“Me mantuve en forma. Llegué con mi peso normal. Me ejercité en casa y también sirvió la convocatoria al último microciclo de la Sub 23. Eso me ayudó a mantenerme”, dijo el defensor oriental.



Por su parte, Alvarado sufrió una infección estomacal. Eso le tenía preocupado previo a los controles. Sin embargo los resultados fueron positivos.



“Yo no me cuidé tanto. Son vacaciones y había que aprovechar. Lamentablemente caí enfermo y eso hizo que bajara de peso”, dijo el mediocampista.



El Domingo 5 de enero está previsto que acudan al centro médico los extranjeros y cuerpo médico. Están citados Alejandro Frezzotti, Alejandro Manchott, Damián Frascarelli, Víctor Figueroa y Fernando Fernández.



El equipo empezará a trabajar en cancha el lunes 6 de enero, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El 13 de enero está previsto que la delegación viaje a Ibarra, donde estarán concentrados por una semana.