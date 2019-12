Aucas prepara su plan copero para el 2020; inicia los trabajos el 4 de enero

LEA TAMBIÉN

Máximo Villafañe, el entrenador argentino de Aucas, y su cuerpo técnico tienen previsto comenzar a trabajar los primeros días de enero del 2020.

Entre el 3 y el 6 se realizarán los chequeos médicos a los futbolistas que fueron ratificados de la base de este año y a los nuevos refuerzos contratados.



La idea de Villafañe es ocupar la Casa de la Selección, en Quito, para el trabajo físico. También en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de la capital, se hará el exigente trabajo físico de pretemporada.



El Aucas decidió no prestar a sus futbolistas a la Selección ecuatoriana para el Preolímpico porque entrará en acción el 4 de febrero en la Copa Sudamericana. Tendrá que visitar en la ida a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani (19:30) en Buenos Aires.



Por eso, la planificación está ajustada para en enero jugar amistosos y preparar el plantel físicamente para enfrentar los dos torneos: Copa y LigaPro.



El club mantendrá su política de confirmar las contrataciones después de los chequeos médicos y de la firma de los respectivos contratos. Sin embargo, hay acuerdos con algunos futbolistas. Por ejemplo, con el volante argentino Alejandro Frezzoti, de 35 años, ya está acordado y se espera su llegada hasta la capital.



Frezzoti tendrá que llegar con el documento que lo habilite para ser inscrito. El jugador tiene contrato hasta junio con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.



Según la versión del propio Frezzoti, la semana pasada, ya tiene el finiquito del contrato y llegará a Quito el 3 de enero para presentarse a los chequeos médicos en el club.



“Me pareció interesante el proyecto que tiene el club. Firmaré contrato por un año. Así me he manejado siempre”, manifestó el argentino.



El refuerzo foráneo es amigo de Villafañe desde cuando estuvieron en el Deportivo Cuenca. El técnico oriental decidió llamarlo para sumar experiencia en el medio campo.



El mismo escenario tiene el golero Damián Frascarelli. Pablo Mejía, directivo oriental, explicó que también hay talentos jóvenes que pelearán por estar en Primera. “En el arco tenemos mucha gente joven que pide espacio, también tenemos a Luis Fernando Fernández que tiene un año más de contrato”, dijo el directivo.



Aunque con Frascarelli hay un acuerdo verbal, todavía no se ha firmado ningún documento que ratifique su vinculación. Después de los chequeos se firmarán los contratos y se confirmará el número de refuerzos que tendrá el plantel oriental en el 2020.



Mejía anticipó que los extranjeros Víctor Figueroa (argentino) y Enson Rodríguez (venezolano) seguirán en el club. Ambos tienen contrato.

El delantero Edson Montaño también entrará en la lista del técnico argentino. “Seguirá en el equipo mientras no tenga alguna opción para salir”.



El calendario de Aucas está apretado. El cotejo de vuelta ante los argentinos será el 18 de febrero en la ‘Caldera del sur’, a las 19:30. Esto obligará a empezar el campeonato local el 14 de febrero ante Delfín.



Villafañe llegará al país y allí se conocerá el plan de trabajo y la lista definitiva con la que comenzará la temporada.