Aucas derrotó 2-1 a Independiente que compromete el liderato de la LigaPro

Por la fecha 13 de la LigaPro, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas recibió a Independiente del Valle. Los 'Orientales' consiguieron una peleada victoria 2-1, la noche de este 11 de mayo del 2019.

Los tantos para la victoria del 'Papá' los marcaron Maximiliano Barreiro (4') y Edson Montaño (65'). El descuento para Independiente, que comprometió su primer puesto en la LigaPro, lo marcó Cristhian Dajome (30').

En el inicio del compromiso, Aucas logró adelantarse en el marcador. Al minuto cuatro, Maximiliano Barreiro fue el encargado de anotar el 1-0 para los locales; el argentino recibió un mal rechazo en el centro de la cancha, avanzó unos metros y con un potente remate desde afuera del área marcó el prime gol.



El cotejo se volvió intenso tras el tanto de los 'Orientales'. A los 7', Independiente estuvo cerca de empatar con un ataque de Luis León que fue anulado por el árbitro del compromiso por una posición adelantada.



Al 9', Maximiliano Barreiro nuevamente fue el protagonista de una acción en ataque que pudo convertirse en la segunda de los locales, pero su remate se fue sobre el arco de Hamilton Piedra.



A pesar del resultado adverso, Independiente del Valle no renunciaba al ataque. Juan José Govea y Alejandro Cabeza buscaban el gol con remates de cabeza, mientras los jugadores auquistas los esperaban en su propio campo de juego y probaban llegar al arco rival con contragolpes.



La actitud ofensiva de los visitante les dio resultado y al 30' Cristhian Dajome logró igualar el marcador. El atacante colombiano encaró a la defensa y al arquero auquista por el centro del área, aprovechó un mal despeje del guardameta local y así marco el 1-1. Con ese resultado terminó la primera etapa.



La intensidad de la primera parte se repitió en los segundos 45 minutos, con jugadas de peligro de los dos partidos. Pero el equipo que consiguió marcar el segundo fue Aucas. Edson Montaño, al 65', recibió un pase, que se filtró entre los defensas negriazules, y con un remate suave convirtió el segundo de los locales.



Tras el segundo gol, los expetroleros tuvieron que enfrentar el compromiso con un jugador menos. Al 70', Daniel Patiño fue expulsado por una fuerte falta en contra de uno de los atacantes del equipo del Valle.



Independiente peleó hasta el final, pero no consiguió igualar el marcador y perdió el compromiso, así terminó su racha de siete compromisos sin ser derrotados, tanto en la LigaPro como en la Copa Sudamericana.



Con esta victoria, Aucas sumó 20 puntos, pero se mantiene en el octavo lugar por tener -1 de gol diferencia. Independiente del Valle, por su parte, se mantiene en el primer lugar con 27 unidades, pero puede ser superado por U. Católica o Barcelona SC, que son el segundo y tercero, respectivamente y aún no juegan sus compromisos de la fecha 13 de la LigaPro.



El árbitro del compromiso fue Roddy Zambrano asistido por Guilber Gracia y Adrián Lescano.

Alineación de Aucas:

Te presentamos la alineación oficial de Sociedad Deportiva Aucas el día de hoy en su partido frente a Independiente de Valle. Donde rendiremos un homenaje a todas las Madres Orientales. ⚽ ¡No faltes!#ElAñoDePapá pic.twitter.com/ED5tNRJRt4 — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) May 11, 2019



Alineación de Independiente del Valle: