En Aucas hay preocupación por las fechas del torneo y la realización de partidos amistosos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aucas realizó, en la noche del miércoles 24 de junio, una rueda de prensa virtual con la comparecencia del entrenador Dario Tempesta y los nuevos refuerzos Alejandro Cabeza y el golero José Cárdenas.

El entrenador está preocupado porque no sabe cuándo se reiniciará el torneo. “Tenemos 24 fechas por jugar y nos va a tocar usar al menos seis o siete días entre semana. Si se usan esos días entre semana, no sé cuándo o cómo se jugará la Copa Ecuador o cómo harán los equipos que están en los torneos internacionales. Sin embargo, nosotros haremos lo que nos digan las autoridades de la Federación y la Liga Pro”, aclaró Tempesta.



El entrenador se sumó a un pedido realizado la semana pasada por el técnico Miguel Ramirez de Independiente: que los equipos puedan trabajar con grupos más grandes en cancha. “Si nos estamos cuidando y nos hacen chequeos semanales y no tenemos el virus, creo que podríamos trabajar con más jugadores, porque el fútbol es un deporte de conjunto”.



En la rueda de prensa también se expresaron Cárdenas y Cabeza. El primero dijo que llega al equipo a aprender de Frascarelli y a competir con él por un puesto. En cambio, Cabeza dijo que tiene la experiencia suficiente para afrontar el reto de estar en el equipo y buscar ser protagonista.

​

Aucas espera poder realizar al menos dos partidos amistosos -el 4 y 11 de julio- antes de llegar a la competencia. Lo que no saben en el club es si volverán a jugar en el próximo mes o en agosto.