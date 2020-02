Aucas ganó, pero quedó eliminado de la Copa Sudamericana en el último minuto

LEA TAMBIÉN

Sociedad Deportiva Aucas estuvo a un minuto de hacer historia. El equipo ecuatoriano ganó 2-1 al Vélez Sarsfield en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Un penal convertido por Thiago Almada, al minuto 96, eliminó al club oriental, este martes 18 de febrero de 2020.

Aucas estuvo a segundos de avanzar por primera vez en la historia, a la segunda ronda de un torneo internacional. Con goles de los mundialistas sub 20, Alexander Alvarado y Jhon Espinoza, el equipo oriental mantuvo la ventaja hasta el minuto 96. Almada descontó y clasificó al equipo argentino. En el partido de ida, el 'Fortín' ganó 1-0.



​El primer tiempo tuvo pocas emociones de gol. El equipo dirigido por Gabriel Heinze fue ordenado y el cuadro local no pudo atacarlo con claridad. El zaguero central argentino Tomás Oneto salió expulsado a los 38 minutos, tras una doble amonestación. El entrenador Máximo Villafañe decidió no hacer un cambio y ubicó a Alejandro Frezzotti como defensor central.



El segundo tiempo tuvo otra dinámica. A pesar de que Aucas contaba con un jugador menos, salió en búsqueda del gol. A los 49 minutos, Enson Rodríguez eludió la marca de varios rivales y cedió el esférico a Edson Montaño. El delantero habilitó a Alvarado y el atacante sacó un fuerte remate cruzado que no pudo ser detenido por el golero ecuatoriano Alexander Domínguez.

Alexander Alvarado (i) de Aucas celebra un gol en un partido de la Copa Sudamericana entre Aucas y Club Atlético Vélez Sarsfieild, en el estadio Chillogallo en Quito. Foto: EFE



Ya con un equipo argentino agotado, Aucas tuvo mayor dominio del esférico y cada vez era más peligro. El segundo tanto llegó a los 68 minutos, cuando Víctor Figueroa asistió al lateral derecho Espinoza, quien definió por entre las piernas de Domínguez. A los 96 minutos, Carlos Arboleda cometió falta dentro del área. Almada, de 18 años, fue el encargado de darle la clasificación a su equipo.



Vélez desconoce el rival que le tocará en la segunda ronda. El sorteo de la segunda fase se realizará en mayo. Se colocará a los equipos clasificados en dos bombos, en el primero estarán ubicados los 10 clubes que provienen de la Copa Libertadores 2020, más los seis equipos con mejor desempeño de la primera fase; mientras que en el bombo 2 se asignará a los 16 equipos restantes clasificados en la primera fase.